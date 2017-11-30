Крымчане стали чаще болеть ОРВИ — Роспотребнадзор

«Уровень заболеваемости на полуострове ниже эпидпорога, нет превышение ни в одном из регионов полуострова. Но мы начали фиксировать подъем заболеваемости, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 12,5%, — рассказала Пеньковская. — Зафиксирован один случай гриппа A (H1N1), в этом нет ничего необычного, вирусы циркулируют на территории и они могут вызывать заболевания. Главное — соблюдать необходимые меры предосторожности».