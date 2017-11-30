Крымчане стали чаще болеть ОРВИ — Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму растет уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму растет уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Уровень заболеваемости на полуострове ниже эпидпорога, нет превышение ни в одном из регионов полуострова. Но мы начали фиксировать подъем заболеваемости, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 12,5%, — рассказала Пеньковская. — Зафиксирован один случай гриппа A (H1N1), в этом нет ничего необычного, вирусы циркулируют на территории и они могут вызывать заболевания. Главное — соблюдать необходимые меры предосторожности».
При этом пока уровень заболеваемости ОРВИ среди населения полуострова значительно ниже эпидпорога: в Крыму — на 25%, в Севастополе — на 21%.