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16:54 (мск), источник: РИА Крым

Крымчане стали чаще болеть ОРВИ — Роспотребнадзор

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму растет уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Мониторинг заболеваемости свидетельствует о том, что крымчане находятся в предэпидемиологическом периоде. Подъем заболеваемости в профильном ведомстве прогнозируют к концу декабря.

«Уровень заболеваемости на полуострове ниже эпидпорога, нет превышение ни в одном из регионов полуострова. Но мы начали фиксировать подъем заболеваемости, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 12,5%, — рассказала Пеньковская. — Зафиксирован один случай гриппа A (H1N1), в этом нет ничего необычного, вирусы циркулируют на территории и они могут вызывать заболевания. Главное — соблюдать необходимые меры предосторожности».

При этом пока уровень заболеваемости ОРВИ среди населения полуострова значительно ниже эпидпорога: в Крыму — на 25%, в Севастополе — на 21%.

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