В Белгидромете показали, как выглядит прогноз погоды для президента

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Ежедневно до 10 часов утра синоптики Белгидромета передают в Администрацию президента развернутую сводку погоды для Александра Лукашенко, рассказал участникам российско-белорусского экспертно-медийного семинара начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета Министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси Александр Беганский.

Читайте также Мокрый снег и до 5 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные

Семинар посвящен теме «Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности в Союзном государстве. Сотрудничество Беларуси и России в природоохранной сфере».

«У нас есть специальный набор гидрометеорологической информации. Ежедневно до 10 утра мы представляем так называемый гидрометеорологический бюллетень. Это в среднем от 8 до 15 листов. Насколько я знаю, не было такого случая, чтобы этот бюллетень не был просмотрен. Даже когда президент покидает пределы нашей страны, все равно эта информация в оперативном порядке ему доставляется», — рассказал Беганский.

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета Министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси Александр Беганский.

В бюллетене несколько разделов, в том числе прогноз опасных явлений, обзор погоды за прошедшие сутки, прогноз, гидрологическая ситуация и другие. После критики, с которой глава государства обрушился на точность прогнозов синоптиков, подачу информации немного скорректировали.

В бюллетене несколько разделов, в том числе прогноз опасных явлений, обзор погоды за прошедшие сутки.

«Наше руководство пыталось выйти с предложением немного изменить формат подачи информации, но в Администрации нам сказали, что там пока все устраивает. Некоторые новшества мы ввели: такие, как вероятностный прогноз, сделали более детализированный прогноз по территориям. Некоторые термины упростили. Но в целом сказали, что к этому формату президент привык, поэтому давайте его придерживаться», — рассказал Беганский.

Он рассказал, что в настоящее время точность, или оправдываемость, краткосрочных прогнозов в Беларуси составляет от 93−95%.

«То есть из ста прогнозов 93−95 оправдываются хорошо, а 5−6 прогнозов оправдываются плохо. Но их все запоминают, звонят, пишут, говорят, что вы не умеете работать. А если два подряд прогноза не оправдалось, все считают, что Гидрометцентр можно закрывать и наша работа признается несостоятельной», — заметил Беганский.

Оправдываемость краткосрочных прогнозов в Беларуси в настоящее время составляет от 93−95%

Накануне в рамках первого дня семинара заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного учреждения «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ» Геннадий Елисеев рассказал, что белорусы вслед за россиянами смогут улучшить качество прогнозирования погоды на пару процентов после получения Росгидрометом нового супермощного компьютера.