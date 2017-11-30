В Доме Романовых прокомментировали заявление Поклонской об отказе от титула

Источник: РИА "Новости"

Ранее Поклонская написала в Facebook, что отказалась от ранее полученной награды Российского императорского дома вместе с «присвоенными» «дворянскими титулами» из-за оценки его представителями кинофильма Алексея Учителя «Матильда». По словам депутата, ее удивила позиция великой княгини Марии Владимировны и других представителей императорского дома, в которой они не только не выступили за запрет киноленты, но и признали «исторический факт» интимной связи будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, о романе цесаревича с которой в фильме ведется речь.

«У нее не было и нет никакого титула. Пусть она его определит, назовет свой титул. Пусть она докажет, что титул у нее есть. Нельзя отказаться от того, чего нет. Это говорит о своеобразии ее сознания. У нас есть титул граф, барон, князь. О каком титуле речь? А возврат награды — это ее личное дело» Герман Лукьянов адвокат

Кроме того, Лукьянов отметил, что глава императорского дома не проявляла безразличия к событиям вокруг фильма «Матильда» и четко обозначила свою позицию.

«Суждения госпожи Поклонской — это ее субъективное мнение, которое бесконечно далеко от знания действительности. Великая княгиня Мария Владимировна очень четко и ясно определила свою позицию относительно фильма “Матильда”. Она публично заявила, что ей неприятно слышать неправду о члене семьи, что в фильме имеются сведения не соответствующие действительности и не надо придавать этому фильму огромное значение. Позиция великой княгини относительно фильма “Матильда” совпадает с позицией Русской православной церкви», — сказал Лукьянов.