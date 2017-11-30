В омском вузе создали ресурсный центр для Роскосмоса

Источник: "Российская газета"

Проект «политехники» разработали совместно с ГКНПЦ имени Хруничева. Совместные вложения составили сто миллионов рублей.

— Обучать инженеров будем на аналогах современного цехового оборудования. Упор сделаем на универсальных специалистах, способных решать спектр разноплановых задач, — пояснил корреспонденту «РГ» руководитель ресцентра Евгений Васильев.

По данным регионального минпрома, при выходе конвейера на проектную мощность «Полету» понадобится свыше 1 500 высококлассных специалистов. Разработана дорожная карта, которая предполагает социальную поддержку молодых кадров, строительство жилья. Помимо этого, выпускники омского центра будут обслуживать космодром Восточный.

Новый ресцентр — уже восемнадцатый по счету в ОмГТУ. Помимо этого, на омских заводах действуют два десятка базовых кафедр, где будущие инженеры сочетают теорию с производственной практикой. По словам заместителя директора департамента развития персонала Роскосмоса Ольги Фоминой, такая организация учебного процесса отвечает требованиям времени, поэтому весьма перспективна.

Между тем.