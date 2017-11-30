Биржевой мост будут ремонтировать после мундиаля
Василеостровцев не оставят в покое: ремонт ждёт Биржевой мост. О подготовке к этим работам рассказал сегодня на
Василеостровцев не оставят в покое: ремонт ждёт Биржевой мост. О подготовке к этим работам рассказал сегодня на
Пока идут проектные работы и согласования. В планах — ремонт проезжей чести, разводного механизма, ограждений, схем электропитания.
«Ремонт точно не начнется до завершения ЧМ-2018. По опыту могу сказать, что ремонт должен начаться к концу следующего года»
В комитете по развитию транспортной инфраструктуры нашему корреспонденту уточнили, что проектирование ремонта закончится в 2018 году, после чего будет принято решение о конкретных сроках закрытия переправы.
Пока не известны ни сроки ремонта, ни серьёзность ограничений: будут ли закрывать движение по мосту полностью или нет. Ситуацию облегчает то, что к тому моменту должен быть введён в строй мост через Серный остров.