Биржевой мост будут ремонтировать после мундиаля

«Ремонт точно не начнется до завершения ЧМ-2018. По опыту могу сказать, что ремонт должен начаться к концу следующего года»

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры нашему корреспонденту уточнили, что проектирование ремонта закончится в 2018 году, после чего будет принято решение о конкретных сроках закрытия переправы.

Пока не известны ни сроки ремонта, ни серьёзность ограничений: будут ли закрывать движение по мосту полностью или нет. Ситуацию облегчает то, что к тому моменту должен быть введён в строй мост через Серный остров.