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16:54 (мск), источник: ЮГА.ру

Жители Сочи получат первые электронные больничные в 2018 году

Главный врач городской поликлиники № 1 Кирилл Гордон сообщил, что в Сочи электронные больничные листы начнут выдавать в 2018 году.

Источник: ЮГА.ру

«В поликлиниках курорта начал работу новый проект “Вежливая регистратура”. Это позволило маршрутизировать потоки пациентов, ликвидировать очереди. Кроме того, теперь в поликлиниках выписывают и электронные рецепты, разрабатывается электронный больничный лист», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года Госдума приняла закон, согласно которому больничные листы с 1 июля 2017 года можно будет оформлять и в электронном виде. В мае президент России Владимир Путин подписал закон об использовании электронных больничных.

С 1 июля по всей стране начали выдавать электронные больничные.

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