Жители Сочи получат первые электронные больничные в 2018 году

«В поликлиниках курорта начал работу новый проект “Вежливая регистратура”. Это позволило маршрутизировать потоки пациентов, ликвидировать очереди. Кроме того, теперь в поликлиниках выписывают и электронные рецепты, разрабатывается электронный больничный лист», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года Госдума приняла закон, согласно которому больничные листы с 1 июля 2017 года можно будет оформлять и в электронном виде. В мае президент России Владимир Путин подписал закон об использовании электронных больничных.