Президент Татарстана открыл в Агрызе новый спорткомплекс с двумя бассейнами

Там, в городе Агрыз он принял участие в церемонии открытия спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп», который начали строить в апреле прошлого года.

В здании разместились два бассейна — для взрослых и детей, а также универсальный спортзал для тренировок по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Сделали там и помещения для занятий аэробикой, хореографией, единоборствами и силовыми видами спорта.

Стоимость строительства объекта 246 млн рублей. Часть этой суммы было выделено из бюджета Татарстана.