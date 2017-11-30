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17:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Президент Татарстана открыл в Агрызе новый спорткомплекс с двумя бассейнами

В четверг, 30 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Агрызский район.

Там, в городе Агрыз он принял участие в церемонии открытия спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп», который начали строить в апреле прошлого года.

В здании разместились два бассейна — для взрослых и детей, а также универсальный спортзал для тренировок по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Сделали там и помещения для занятий аэробикой, хореографией, единоборствами и силовыми видами спорта.

Стоимость строительства объекта 246 млн рублей. Часть этой суммы было выделено из бюджета Татарстана.

Ежедневно в «Олимпе» могут принять до 740 человек. Первых посетителей в нем ждут уже в пятницу, 1 декабря. Что же касается бассейна, то он будет доступен для всех желающих с раннего утра и до позднего вечера. При этом, как сообщается, для пенсионеров и подростков действуют льготы.

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