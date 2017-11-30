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17:29 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани выбрали победителей конкурса «Татар кызы. Татар егете — 2017»

(Город Казань KZN.RU, 30 ноября). В Казани подвели итоги городского конкурса «Татар кызы. Татар егете — 2017». 7 девушек и 7 юношей, победители районных туров, успешно прошли все этапы конкурса и встретились в заключительном туре во Дворце культуры Химиков.

Источник: Город Казань.KZN.RU

На сцене участники продемонстрировали свои таланты: показали «Татарский танец», защитили «визитки», проекты «Карим Тинчурин — великий сын татарского народа», представили блюдо татарской национальной кухни, соревновались в художественной самодеятельности, рассказали, каким должен быть современный татарский юноша и современная татарская девушка, сообщает Управление образования города.

В результате абсолютными победителями стали Лиана Зайнуллина — ученица гимназии № 14 Авиастроительного района и Рамиль Багавиев — ученик татарской гимназии № 2 им. Ш. Марджани при КФУ Московского района.

2 место заняли: Искандер Хайруллин — ученик школы № 72 с углубленным изучением немецкого языка Советского района, Руслан Хамаев — ученик школы № 33 Авиастроительного района и Малика Мотыгуллина — ученица татарской гимназии № 2 им. Ш. Марджани при КФУ Московского района.

3 место заняли: Алмаз Муртазин — ученик русско-татарской школы № 67 Кировского района, Саида Мухаметзянова — ученица гимназии-интерната № 4 Кировского района.

В номинациях победили:
«Сәләтле кыз» — Ильзира Галимбикова, ученица школы № 171 с углубленным изучением отдельных предметов Советского района;
«Зыялы егет» — Арслан Матросов, ученик лицея № 83, Центра образования Приволжского района;
«Сылу кыз» — Айсылу Валиуллина, ученица гимназии № 19 Приволжского района;
«Уңган егет» — Салават Тухватуллин, ученик гимназии № 27 с татарским языком обучения Вахитовского района;
«Зыялы кыз» — Язгуль Миннуллина, ученица школы № 39 с углубленным изучением английского языка Вахитовского района;
«Хуҗабикә» — Зухра Закирова, ученица школы № 179 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района;
«Сәләтле егет» — Азат Сафин, ученик школы № 165 с углубленным изучением английского языка Ново-Савиновского района.

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