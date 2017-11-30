В Казани выбрали победителей конкурса «Татар кызы. Татар егете — 2017»

Источник: Город Казань.KZN.RU

На сцене участники продемонстрировали свои таланты: показали «Татарский танец», защитили «визитки», проекты «Карим Тинчурин — великий сын татарского народа», представили блюдо татарской национальной кухни, соревновались в художественной самодеятельности, рассказали, каким должен быть современный татарский юноша и современная татарская девушка, сообщает Управление образования города.

В результате абсолютными победителями стали Лиана Зайнуллина — ученица гимназии № 14 Авиастроительного района и Рамиль Багавиев — ученик татарской гимназии № 2 им. Ш. Марджани при КФУ Московского района.

2 место заняли: Искандер Хайруллин — ученик школы № 72 с углубленным изучением немецкого языка Советского района, Руслан Хамаев — ученик школы № 33 Авиастроительного района и Малика Мотыгуллина — ученица татарской гимназии № 2 им. Ш. Марджани при КФУ Московского района.

3 место заняли: Алмаз Муртазин — ученик русско-татарской школы № 67 Кировского района, Саида Мухаметзянова — ученица гимназии-интерната № 4 Кировского района.