Волгоградцам посоветовали зарегистрировать автомобили
В Волгограде пройдет целый комплекс мероприятий, связанных с выявлением не зарегистрированных в установленном порядке автомобилей.
В Волгограде пройдет целый комплекс мероприятий, связанных с выявлением не зарегистрированных в установленном порядке автомобилей.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Штраф за нарушение правил постановки на учет колеблется от 1500 до 2000 тысяч рублей. От 500 до 800 рублей заплатит водитель за управление не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем. Повторное нарушение карается штрафом в пять тысяч рублей и лишением «прав» на срок до трех месяцев.
Еще один штраф грозит за отсутствующий полис ОСАГО. Кроме того, прежний владелец автомобиля может аннулировать регистрацию транспортного средства, а также написать заявление о розыске машины.