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17:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцам посоветовали зарегистрировать автомобили

В Волгограде пройдет целый комплекс мероприятий, связанных с выявлением не зарегистрированных в установленном порядке автомобилей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, согласно действующему законодательству, новому владельцу автомобиля отводится 10 дней на постановку автомобиля на учет. По истечению этого срока нерадивого автомобилиста может ждать несколько штрафов, лишение «прав» и изъятие госномеров и свидетельства о регистрации.

Штраф за нарушение правил постановки на учет колеблется от 1500 до 2000 тысяч рублей. От 500 до 800 рублей заплатит водитель за управление не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем. Повторное нарушение карается штрафом в пять тысяч рублей и лишением «прав» на срок до трех месяцев.

Еще один штраф грозит за отсутствующий полис ОСАГО. Кроме того, прежний владелец автомобиля может аннулировать регистрацию транспортного средства, а также написать заявление о розыске машины.

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