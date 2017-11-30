В Казанском университете открыли центр сертификации по арабскому языку
КАЗАНЬ, 30 ноя — РИА Новости. Первый в России и СНГ Центр международной сертификации по арабскому языку открылся в четверг в Казанском федеральном университете (КФУ), сообщает
КАЗАНЬ, 30 ноя — РИА Новости. Первый в России и СНГ Центр международной сертификации по арабскому языку открылся в четверг в Казанском федеральном университете (КФУ), сообщает
Площадка предназначена для организации языковой сертификации по уровням владения арабским языком и выдачи удостоверений о прохождении тестирования, соответствующего международным стандартам, уточнили в вузе.
«Создание на базе Центра арабского языка КФУ партнерской платформы по подготовке к тестированию и сдаче международного экзамена по арабскому языку стало возможным благодаря подписанию трехстороннего меморандума о сотрудничестве между КФУ, Университетом Абдулмалика
Кроме того Казанский университет стал основным методологическим центром международного тестирования по арабскому языку в России, добавили в вузе.
В Центре международной сертификации по арабскому языку при КФУ будет внедрена система тестирования, представляющая собой модель трёхуровневой оценки знаний на основании мощной компьютерной базы данных с выборкой из более чем 25 тысяч вопросов, заданий, видео- и аудиотестов, отметили в университете.
«До сегодняшнего дня ни на территории России, ни на всем постсоветском пространстве не существовало центра, который мог бы проводить международную сертификацию по арабскому языку. Люди, изучающие арабский язык и нуждающиеся в прохождении сертификации, были вынуждены обращаться в зарубежные организации. Свою заинтересованность в прохождении сертификации на сегодняшний день уже выразили, например, сотрудники и студенты Ереванского государственного университета», — отметила директор Высшей школы международных отношений и востоковедения КФУ Эльмира Хабибуллина, слова которой приводятся в сообщении.
Сертификационный экзамен в новом центре будут проводить высококвалифицированные специалисты, предварительно прошедшие соответствующую подготовку в Университете Абдулмалика