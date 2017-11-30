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17:41 (мск), источник: РИА Новости

В Казанском университете открыли центр сертификации по арабскому языку

КАЗАНЬ, 30 ноя — РИА Новости. Первый в России и СНГ Центр международной сертификации по арабскому языку открылся в четверг в Казанском федеральном университете (КФУ), сообщает пресс-служба университета.

Источник: РИА Новости

Площадка предназначена для организации языковой сертификации по уровням владения арабским языком и выдачи удостоверений о прохождении тестирования, соответствующего международным стандартам, уточнили в вузе.

«Создание на базе Центра арабского языка КФУ партнерской платформы по подготовке к тестированию и сдаче международного экзамена по арабскому языку стало возможным благодаря подписанию трехстороннего меморандума о сотрудничестве между КФУ, Университетом Абдулмалика Ас-Саади и Международным агентством обработки естественных языков Королевства Марокко в феврале текущего года. КФУ получил исключительное право на реализацию программ подготовки, а также проведение экзаменов и выдачу соответствующих сертификатов IA4NLP для изучающих арабский язык на территории РФ и ряда стран СНГ, в том числе в светских и в религиозных образовательных учреждениях», — говорится в сообщении.

Кроме того Казанский университет стал основным методологическим центром международного тестирования по арабскому языку в России, добавили в вузе.

В Центре международной сертификации по арабскому языку при КФУ будет внедрена система тестирования, представляющая собой модель трёхуровневой оценки знаний на основании мощной компьютерной базы данных с выборкой из более чем 25 тысяч вопросов, заданий, видео- и аудиотестов, отметили в университете.

На сегодняшний день такая система успешно реализуется, например, в Марокко, Саудовской Аравии, а также ряде европейских стран. Ее преимуществом является светский, общегуманитарный характер задаваемых тем, акцент на классический арабский язык, высокая репутация программы у работодателей, поясняется в сообщении.

«До сегодняшнего дня ни на территории России, ни на всем постсоветском пространстве не существовало центра, который мог бы проводить международную сертификацию по арабскому языку. Люди, изучающие арабский язык и нуждающиеся в прохождении сертификации, были вынуждены обращаться в зарубежные организации. Свою заинтересованность в прохождении сертификации на сегодняшний день уже выразили, например, сотрудники и студенты Ереванского государственного университета», — отметила директор Высшей школы международных отношений и востоковедения КФУ Эльмира Хабибуллина, слова которой приводятся в сообщении.

Сертификационный экзамен в новом центре будут проводить высококвалифицированные специалисты, предварительно прошедшие соответствующую подготовку в Университете Абдулмалика Ас-Саади. Также на базе центра будут запущены тренировочные курсы для желающих пройти сертификацию. Кроме того, в перспективе специальный курс по подготовке к международной сертификации будет включен и в учебные планы КФУ для студентов, изучающих арабский язык, заключили в вузе.

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