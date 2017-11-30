В Краснодаре появились контейнеры для приема ненужной одежды

Источник: "Российская газета"

Их уже почти 20, а расположены они по всему городу — в главных торговых центрах и недалеко от жилых домов. Правда, как выяснилось, не все горожане однозначно поддержали это нововведение.

Долго ждать у контейнера вблизи дома N 10 на бульваре имени Клары Лучко не пришлось. Буквально минут через двадцать к нему подошла девушка и аккуратно поместила внутрь увесистый пакет. Знакомимся. Надежда — студентка университета, и это обстоятельство еще больше заинтересовало: почему она решила принести вещи в контейнер?

— Да все просто, — улыбнулась девушка в ответ, — он под боком. В моей комнате как в старом анекдоте, помните: «Нечего носить, да и некуда складывать»? Из одних вещей выросла, другие отстали от моды, третьи чуть поизносились… Вот и решила собрать их. Постирала, погладила, сложила, пусть теперь найдут другого хозяина.

— Но можно попытаться продать вещи, скажем, через интернет-платформы по типу «Авито»? Деньги-то нужны…

— Деньги всегда нужны. Но я после учебы подрабатываю, родители помогают, в общем, хватает. А вот добро, учила еще бабушка, нужно спешить делать, оно быстрее тогда вернется ко мне, — ответила Надежда и, помахав рукой, поспешила по своим делам.

Пока мы беседовали с Надеждой, подошла пожилая женщина. Узнав, что я из газеты, представилась: «Нина Алексеевна». Она принесла новенькие, только что снятые со спиц теплые носки.

— Вот для внука старалась, а он вымахал, лось эдакий, ножищи огромные, а носочки маловаты оказались, — сокрушалась бабушка. — Теперь пусть они других согреют. Кому-то ведь нужны, не так ли?

В это время еще один парень подошел к контейнеру и с размаху опустил в него какую-то шерстяную вещь, буквально в фирменной упаковке. Поймав в моих удивленных глазах вопрос, коротко бросил: «Не нравится мне свитер». И так же быстро удалился.

А возле контейнера по адресу Атарбекова, 22 корреспондент «РГ» застала солидную женщину. Погрузив внутрь свой пакет, не спеша стала объяснять:

— Ну, будем честны, у всех у нас больше вещей, чем успеваем сносить. И они просто лежат, пылятся, хотя все знают, что их надо периодически брать и выкидывать, чтобы освободить место в доме, — размышляет Елена Болдырева. — А как это сделать, не совсем понятно. И, конечно, классно, что есть место, куда можно принести, сдать их и быть уверенным, что они пойдут на благое дело.

Однако не все, как выяснилось, так просто и безоблачно. Подойдя к контейнеру, находящемуся по адресу Ставропольская, 176, увидела средних лет мужчину, курящего сигарету. Не успела открыть рот, чтобы радостно спросить о том, что, мол, он также участвует в проекте «Добрые вещи», как тот, будто прочитав мои мысли, презрительно заявил: «Сомнительная организация!».

— У меня создалось впечатление, что под видом благотворительности просто собирают одежду, а потом ее продают где-то на рынках, — язвил Андрей Косенко. — Сколько реально денег ушло на благотворительность, и ушло ли вообще, — большой вопрос. Просто, думаю, бизнес на доверчивых людях. Я лучше ненужные вещи в храм куда-нибудь отнесу или, например, в магазин специальный, там их просто отправляют на переработку, а мне — купон на 15-процентную скидку.

Кстати, позицию Андрея Косенко в какой-то степени разделяет, например, и депутат городской думы Галина Качура.

— Я думаю, рано открыли проект, — считает Галина Юрьевна. — Хотя в больших городах это актуально: там очень много людей без определенного места жительства и эти вещи непосредственно идут бомжам, будем говорить так. А вот что касается данного проекта, могу сказать: если у вас есть желание помочь, лично выберите многодетную семью. Пойдите вместе с ними в магазин и купите то, что им действительно нужно. Убедилась на собственном опыте: люди не всегда принимают не то чтобы старые вещи в хорошем состоянии, но и новые. Воспринимают это как унижение и просят деньги.

Вопрос, что называется, в лоб: какова дальнейшая судьба пожертвованных вещей? Его и адресуем автору идеи, руководителю общественной организации «Свое дело» и социальному предпринимателю Вячеславу Дриге.

— После сбора одежды в контейнеры специалисты вскрывают и сортируют их. Хорошие вещи идут в специальный магазин и нуждающимся, а непригодные — на утилизацию, — рассказывает Вячеслав. — Цифры таковы: 90 процентов вещей распределяются по городским организациям разного профиля и раздаются нуждающимся, а 10 процентов отправляются в магазин «Добрые вещи», где продаются.

Едем вместе в благотворительный магазин на улицу Атарбекова, 22. Когда в него заходишь, то первое, что бросается в глаза, — это яркие цветные авоськи вместо пакетов, сделанные инвалидами по зрению в Москве. И, конечно же, что очень важно покупателю, вещи здесь продаются по очень низким ценам. Например, детскую футболку можно купить всего за 100 рублей.

В моей комнате как в анекдоте: «Нечего носить, да и некуда складывать». Постирала, погладила, сложила вещи, пусть теперь найдут другого хозяина…

— А деньги от продаж где оседают? — задаю естественный вопрос.

— Все прозрачно. Вырученные средства после оплаты расходов на аренду и зарплату (мы же не на Луне живем) идут также на благотворительность, — поясняет Вячеслав, доставая из стола объемистую папку. — Все тут расписано до рубля. Строим спортивные площадки, помогаем спортивным школам, покупаем лекарства…

Поначалу «Добрые вещи» сами развозили нуждающимся одежду, а сейчас делают это через социальную службу в Центральном административном округе Краснодара. В общественной организации аргументируют это тем, что подобные структуры постоянно контактируют с малоимущими семьями и знают, кому вещи особенно нужны. Естественно, в первую очередь отдают пожертвованную одежду людям с ограниченными возможностями, детям, оставшимся без попечения родителей, малоимущим и многодетным семьям, матерям и отцам-одиночкам.

Оправдывает ли себя проект, решать каждому краснодарцу, но единственное, в чем можно быть точно уверенным, — это то, что, отдав одежду в «Добрые вещи», вы достигнете своей цели и поможете нуждающимся.

И трудно не согласиться с жительницей столицы Кубани Татьяной, которая пишет в соцсетях: «Контейнер для сбора одежды полезен как в социальном, так и в экологическом плане. Социальный аспект очевиден: нуждающиеся люди смогут бесплатно получить чистую одежду и обувь. При этом улучшится и экологическая обстановка в нашем городе, меньше будет бытового мусора, поступающего на свалки. Надеюсь, что передача одежды нуждающимся войдет в привычку у горожан».

Пожалуй, лучше и не скажешь…

А как в других регионах?

Благотворительный проект «Добрые вещи» развивается в Москве, Санкт-Петербурге и многих других регионах. Правда, контейнеры везде называются по-разному: «Спасибо», Gusto, «1001 и 1 спасибо», «Вещеворот» и так далее. Но суть одна — избавься от ненужных вещей и помоги малоимущим.

А первый подобный проект в России был запущен жительницей Смоленска Татьяной Новиковой в 2013 году, За эти годы здешний магазин «1000 и 1 спасибо» превратился в полномасштабный благотворительный центр, куда ежедневно за помощью обращаются десятки нуждающихся.

Если бокс от вас далеко

Но что делать тем людям, которые по каким-либо причинам не могут самостоятельно добраться до бокса?

Проектом предусмотрено, что вы можете оставить свою заявку на сайте svoyedelo-krd. ru, после обработки вызова к вам выезжают за вещами.

— Мы приезжаем по заявке, человек говорит, что ему неудобно или много вещей или по каким-то другим причинам. Может, не очень быстро, но забираем, такие вызовы бывают нечасто, примерно раз в неделю, — говорит Вячеслав Дрига.

Справка «РГ»

Адрес благотворительного магазина «Добрые вещи»: ул. Атарбекова, 22, телефон: 8 (918) 635−63−77 . График работы с 11:00 до 20:00.

Адреса контейнеров в Краснодаре:

ул. Леваневского, 185/б.

ул. Стахановская, 3.

ул. Кубанская Набережная, 1.

ул. Коммунаров, 286.

ул. Чекистов, 9/1.

ул. Ставропольская, 176.

«Немецкая деревня», ул. Гете, 8.

ул. Комсомольская, 6.

ул. Дальняя, 39/5.

Бульвар имени Клары Лучко, 10.

ГМР — ул. Парусная, 3.

ГМР — ул. Артезианская, 16, напротив через дорогу.

ГСР — ул. Игнатова / Трудовой Славы.

ул. Минская, 122/9 (на въезде в район).

ул. Кожевенная, 54/1 (возле подземной парковки).

ул. Дзержинского, 201.

ул. Котлярова, 16.