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18:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы просят построить спортивную площадку на месте гаража

Постройка незаконно занимает участок во дворе дома на улице Никитинской.

Источник: РИА "Новости"

Частные гаражи, расположенные во дворах воронежских домов, зачастую обосновались там незаконно, без разрешения на участок. Сейчас, когда в городе развернулась масштабная работа по благоустройству дворов, от этих построек постепенно избавляются.

Так, жители домов №№ 36 и 38а по улице Никитинской пришли в общественную приемную Дмитрия Медведева на прием к главе Ленинского района Сергею Корчевникову с просьбой продолжить благоустройство своего двора с установкой ограждения палисадника и строительством спортивной площадки. Горожане попросили у чиновника помощи в демонтаже незаконно установленного частного гаража. С финансированием жильцам обещал помочь их депутат гордумы.

А жительница дома № 35 по ул. К. Либкнехта пожаловалась на подрядчиков, занимающихся обустройством газонов в их дворе.

— Ребята завезли слишком много чернозема. Земля смывается на асфальт, от этого вокруг постоянная грязь, — жалуется Вера Николаевна.

Сергей Корчевников пообещал горожанам помочь в решении их проблем.

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