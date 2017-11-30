Воронежцы просят построить спортивную площадку на месте гаража
Постройка незаконно занимает участок во дворе дома на улице Никитинской.
Постройка незаконно занимает участок во дворе дома на улице Никитинской.
Частные гаражи, расположенные во дворах воронежских домов, зачастую обосновались там незаконно, без разрешения на участок. Сейчас, когда в городе развернулась масштабная работа по благоустройству дворов, от этих построек постепенно избавляются.
Так, жители домов №№ 36 и 38а по улице Никитинской пришли в общественную приемную Дмитрия Медведева на прием к главе Ленинского района Сергею Корчевникову с просьбой продолжить благоустройство своего двора с установкой ограждения палисадника и строительством спортивной площадки. Горожане попросили у чиновника помощи в демонтаже незаконно установленного частного гаража. С финансированием жильцам обещал помочь их депутат гордумы.
А жительница дома № 35 по ул. К. Либкнехта пожаловалась на подрядчиков, занимающихся обустройством газонов в их дворе.
— Ребята завезли слишком много чернозема. Земля смывается на асфальт, от этого вокруг постоянная грязь, — жалуется Вера Николаевна.
Сергей Корчевников пообещал горожанам помочь в решении их проблем.