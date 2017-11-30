Воронежцы просят построить спортивную площадку на месте гаража

Источник: РИА "Новости"

Частные гаражи, расположенные во дворах воронежских домов, зачастую обосновались там незаконно, без разрешения на участок. Сейчас, когда в городе развернулась масштабная работа по благоустройству дворов, от этих построек постепенно избавляются.

Так, жители домов №№ 36 и 38а по улице Никитинской пришли в общественную приемную Дмитрия Медведева на прием к главе Ленинского района Сергею Корчевникову с просьбой продолжить благоустройство своего двора с установкой ограждения палисадника и строительством спортивной площадки. Горожане попросили у чиновника помощи в демонтаже незаконно установленного частного гаража. С финансированием жильцам обещал помочь их депутат гордумы.

А жительница дома № 35 по ул. К. Либкнехта пожаловалась на подрядчиков, занимающихся обустройством газонов в их дворе.

— Ребята завезли слишком много чернозема. Земля смывается на асфальт, от этого вокруг постоянная грязь, — жалуется Вера Николаевна.