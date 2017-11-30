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17:21 (мск), источник: РИА Крым

Где и когда в Симферополе откроются елочные базары

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. Елочные базары в крымской столице откроются в конце декабря. Аукцион на право размещения торговых объектов для продажи хвойных деревьев на территории города запланирован на 22 декабря, после чего победители смогут развернуть торговлю.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Инна Шевченко.

«На территории Симферополя будет развернута 31 площадка для реализации хвойных насаждений. После проведения аукциона победители смогут приступить к продаже елок», — сообщила Инна Шевченко и добавила, что горожанам хватит времени для поиска и покупки новогодних деревьев.

Чтобы у симферопольцев не возникало трудностей с поиском и транспортировкой «зеленых красавиц» домой, елочные базары будут размещены в проходимых местах, возле крупных торговых центров и в спальных районах города.

Согласно размещенному на сайте администрации извещению, елки можно будет купить в районе 7-й больницы на улице 60 лет Октября, на Героев Сталинграда и в районе конечной остановки транспорта на Маршала Жукова, в Семинарском сквере, на выезде из города по Евпаторийскому шоссе. Кроме того, пять елочных базаров будут работать на проспекте Победы, по четыре — на Киевской и Севастопольской, а также в других районах города. Полный список мест опубликован на официальном сайте администрации крымской столицы.

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Открытие же главной новогодней елки Симферополя запланировано на середину декабря, однако точную дату власти города пока не называют. Как сообщили в администрации, центральную площадь города украсит искусственная 21-метровая «зеленая красавица», купленная в прошлом году за 7 млн рублей.

Как сообщалось, в прошлом году в Симферополе елочные базары открылись в середине декабря. Реализация хвойных деревьев, праздничной атрибутики и товаров новогоднего ассортимента проходила на 50 торговых площадках.

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