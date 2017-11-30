Где и когда в Симферополе откроются елочные базары

Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Инна Шевченко.
«На территории Симферополя будет развернута 31 площадка для реализации хвойных насаждений. После проведения аукциона победители смогут приступить к продаже елок», — сообщила Инна Шевченко и добавила, что горожанам хватит времени для поиска и покупки новогодних деревьев.
Чтобы у симферопольцев не возникало трудностей с поиском и транспортировкой «зеленых красавиц» домой, елочные базары будут размещены в проходимых местах, возле крупных торговых центров и в спальных районах города.
Согласно размещенному на сайте администрации извещению, елки можно будет купить в районе 7-й больницы на улице 60 лет Октября, на Героев Сталинграда и в районе конечной остановки транспорта на Маршала Жукова, в Семинарском сквере, на выезде из города по Евпаторийскому шоссе. Кроме того, пять елочных базаров будут работать на проспекте Победы, по четыре — на Киевской и Севастопольской, а также в других районах города. Полный список мест опубликован на официальном сайте администрации крымской столицы.
Открытие же главной новогодней елки Симферополя запланировано на середину декабря, однако точную дату власти города пока не называют. Как сообщили в администрации, центральную площадь города украсит искусственная 21-метровая «зеленая красавица», купленная в прошлом году за 7 млн рублей.
Как сообщалось, в прошлом году в Симферополе елочные базары открылись в середине декабря. Реализация хвойных деревьев, праздничной атрибутики и товаров новогоднего ассортимента проходила на 50 торговых площадках.