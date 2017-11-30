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17:16 (мск), источник: Комсомольская правда

За осень петербуржцы пережили типичный дефицит солнца

Голубое небо над городом появится не скоро.

В последний день ноября подводим итоги осенней петербургской погоды. Все три месяца горожане недополучали солнца. Особенно это было заметно в октябре. В сентябре норма солнечного сияния составила 74 процента. В ноябре — 71 процент. А в октябре — всего 29 процентов от нормы. Тенденция дефицита солнца наблюдается уже давно. Поэтому из года в год ничего удивительного для петербуржцев в этом нет.

За прошедший месяц жители Северной столицы увидели всего пять солнечных дней. Впрочем, не солнечных в полном смысле этого слова. Просто было видно, что оно есть на небосклоне. Остальные 25 дней ноября петербуржцы вообще не видели солнца.

— По температуре ноябрь был достаточно комфортным. Осадки не достигли даже 65 процентов от нормы, — рассказала руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Да и погодных рекордов последние три месяца не принесли. Прошла типичная петербургская осень.

Впрочем, в декабре тоже не придется говорить о большом количестве солнечных дней. Короткий световой день и климатические условия Петербурга не дают надежды.

— Суммарно в этот период самая низкая продолжительность солнечного сияния — всего 10 часов за месяц. И наиболее вероятно, что дни, когда мы сможем увидеть солнце, выпадут на середину месяца, — сообщила Наталья Мироничева.

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