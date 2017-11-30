В Калининграде ищут старые вещи для музея советского детства
В Калининграде готовятся к созданию Музея советского детства. Выставочный проект — детище Центра
В Калининграде готовятся к созданию Музея советского детства. Выставочный проект — детище Центра
Как сообщает
— Если у вас или ваших родственников есть ненужные вещи, связанные с советским прошлым, просим передать их в дар их нашему Музею. Дадим старым вещам новую жизнь! — говорится в обращении.
Вопросы просят задавать по телефону 59−55−20 (доб. 1970), или по адресу: ул. Чернышевского, 56 «А» (корпус с часами), ауд. 35.