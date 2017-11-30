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17:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде ищут старые вещи для музея советского детства

В Калининграде готовятся к созданию Музея советского детства. Выставочный проект — детище Центра социально-гуманитарной информатики и БФУ имени Канта.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает пресс-служба университета, к созданию музея приглашаются все желающие калининградцы.

— Если у вас или ваших родственников есть ненужные вещи, связанные с советским прошлым, просим передать их в дар их нашему Музею. Дадим старым вещам новую жизнь! — говорится в обращении.

Вопросы просят задавать по телефону 59−55−20 (доб. 1970), или по адресу: ул. Чернышевского, 56 «А» (корпус с часами), ауд. 35.

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