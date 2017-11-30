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18:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В спектакле-открытии VIII Платоновфеста примут участие 100 воронежцев

В постановке не будут задействованы актеры.

Мы уже писали, что восьмой Платоновский фестиваль откроется спектаклем «100% Воронеж». Форум искусств создаст его совместно с европейской театральной компанией RiminiProtokoll. Это не просто документальная постановка, основанная на наших реалиях, особенностях города. Более того, в спектакле не будут задействованы актеры — в ней примут участие обычные воронежцы. Это будет живой портрет города, представленный во всем его демографическом, национальном, социальном и культурном многообразии.

Для проекта выберут 100 реальных воронежцев.

— Кастинг участников проекта продлится около 5 месяцев. Он будет проходить по принципу «снежного кома»: первым из сотни традиционно будет статистик, хорошо знающий город, он в свою очередь находит второго — и так далее. Участники отбираются по полу, возрасту, национальности, составу семьи, району проживания и другим критериям таким образом, чтобы 100 людей на сцене представили все слои населения Воронежа, — объяснили принцип отбора в дирекции фестиваля.

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