В спектакле-открытии VIII Платоновфеста примут участие 100 воронежцев

Мы уже писали, что восьмой Платоновский фестиваль откроется спектаклем «100% Воронеж». Форум искусств создаст его совместно с европейской театральной компанией RiminiProtokoll. Это не просто документальная постановка, основанная на наших реалиях, особенностях города. Более того, в спектакле не будут задействованы актеры — в ней примут участие обычные воронежцы. Это будет живой портрет города, представленный во всем его демографическом, национальном, социальном и культурном многообразии.