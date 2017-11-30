В Африке замечен усатый бегемот
Волосы на лице — тренд последних лет. Один южноафриканский бегемот решил не отставать от хипстеров и продемонстрировал фотографу роскошные усы.
Волосы на лице — тренд последних лет. Один южноафриканский бегемот решил не отставать от хипстеров и продемонстрировал фотографу роскошные усы.
Гид Герхард дер Вестхюйзен находился в южноафриканском заповеднике Санбона, когда заметил «усатого» гиппопотама, пишет Daily Mail.
Автор снимка отметил необычность ситуации — как правило, бегемоты не выходят из воды в дневное время.
Утреннее освещение подчеркнуло детали внешности большого животного, в том числе его волосы на верхней губе, напоминающие усы.
«Моя Планета» ранее показывала животных, отличающихся необычной внешностью.