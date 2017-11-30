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17:41 (мск), источник: Моя Планета

В Африке замечен усатый бегемот

Волосы на лице — тренд последних лет. Один южноафриканский бегемот решил не отставать от хипстеров и продемонстрировал фотографу роскошные усы.

Гид Герхард дер Вестхюйзен находился в южноафриканском заповеднике Санбона, когда заметил «усатого» гиппопотама, пишет Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор снимка отметил необычность ситуации — как правило, бегемоты не выходят из воды в дневное время.

Утреннее освещение подчеркнуло детали внешности большого животного, в том числе его волосы на верхней губе, напоминающие усы.

«Моя Планета» ранее показывала животных, отличающихся необычной внешностью.

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