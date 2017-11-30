В Самаре и области зима обещает быть снежной

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какая погода ждет жителей России этой зимой. Прогнозом сегодня на пресс-конференции поделился директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что декабрь, который наступит уже завтра, будет теплым. В большей мере это коснется северных районов страны. В целом же, ближайшие месяцы на территории России будут разными по температуре — как со значительными потеплениями, так и с серьезными похолоданиями.

По словам Вильфанда, в нескольких регионах страны ожидаются осадки выше нормы. Снег ждут — в Поволжье, Красноярском крае, Карелии, Архангельской области и республике Коми. Дефицит осадков будет наблюдаться в Сибири.

Такая погода будет характерна для всей зимы. Весна в свою очередь придет рано, сообщил глава Гидрометцентра. Уже сейчас синоптики предрекают очень теплый март.