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18:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре и области зима обещает быть снежной

Такой прогноз для Поволжья сделал директор Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 57% 768 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какая погода ждет жителей России этой зимой. Прогнозом сегодня на пресс-конференции поделился директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что декабрь, который наступит уже завтра, будет теплым. В большей мере это коснется северных районов страны. В целом же, ближайшие месяцы на территории России будут разными по температуре — как со значительными потеплениями, так и с серьезными похолоданиями.

По словам Вильфанда, в нескольких регионах страны ожидаются осадки выше нормы. Снег ждут — в Поволжье, Красноярском крае, Карелии, Архангельской области и республике Коми. Дефицит осадков будет наблюдаться в Сибири.

Такая погода будет характерна для всей зимы. Весна в свою очередь придет рано, сообщил глава Гидрометцентра. Уже сейчас синоптики предрекают очень теплый март.

К слову, в Самаре небольшой снег, согласно местным синоптикам, ожидается уже в ближайшую среду — 6 декабря.

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