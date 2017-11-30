В Самаре и области зима обещает быть снежной
Такой прогноз для Поволжья сделал директор Гидрометцентра России.
Такой прогноз для Поволжья сделал директор Гидрометцентра России.
Стало известно, какая погода ждет жителей России этой зимой. Прогнозом сегодня на
Он отметил, что декабрь, который наступит уже завтра, будет теплым. В большей мере это коснется северных районов страны. В целом же, ближайшие месяцы на территории России будут разными по температуре — как со значительными потеплениями, так и с серьезными похолоданиями.
По словам Вильфанда, в нескольких регионах страны ожидаются осадки выше нормы. Снег ждут — в Поволжье, Красноярском крае, Карелии, Архангельской области и республике Коми. Дефицит осадков будет наблюдаться в Сибири.
Такая погода будет характерна для всей зимы. Весна в свою очередь придет рано, сообщил глава Гидрометцентра. Уже сейчас синоптики предрекают очень теплый март.
К слову, в Самаре небольшой снег, согласно местным синоптикам, ожидается уже в ближайшую среду — 6 декабря.