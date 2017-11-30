Ильсур Метшин и Игорь Крутой дали старт фестивалю «Добрая волна»

Источник: Город Казань.KZN.RU

Таким образом положен старт масштабному общероссийскому движению, направленному на развитие культуры благотворительности через детское творчество.

С 2018 года по всей стране будут проходить тематические творческие и благотворительные акции, цель которых — показать, что творчество не ограничено физическими возможностями, а дружба и солидарность помогут воспитать поколение, ценностные ориентиры которого основаны на добре и взаимопомощи. Как подчеркнул композитор Игорь Крутой, «Добрая волна» — это полноценный фестиваль, в котором нет ограничений для детей.

«Мы начнем с тех городов, где у нас уже есть отделения «Академии популярной музыки», а потом, я думаю, что это будет синергия — другие города будут открывать академии и вливаться в проект «Добрая волна», — сказал И. Крутой.

«Даже если 10 пацанов с улицы мы приведем в этот проект, это будет значить, что мы недаром его основали», — уверен он. «Самое главное в проекте — достичь своей мечты, которая есть у каждого ребенка», — добавил И. Крутой.

О своей мечте участники фестиваля смогут рассказать в анкете, которую они будут заполнять при подаче заявки. В этом году мечта исполнилась уже у нескольких детей.

Напомним, что в концертном зале «Академия» запланирован первый гала-концерт «Добрая волна», который станет презентацией проекта общественности. В новогодние каникулы увидеть «Добрую волну» смогут тысячи зрителей федерального телеканала «НТВ». «Эфир на федеральном канале придаст значимости этому проекту», — уверен композитор.

Он пожелал новому проекту попутного ветра и выразил надежду на то, что в будущем кто-то из участников «Доброй волны» выйдет на международный уровень.

«Мечтая о том, каким наш город должен быть и строя планы, мы хотели бы видеть Казань не только благоустроенным, комфортным и безопасным городом, но и городом добра, чтобы здесь жили, росли и творили добрые люди», — сказал градоначальник. «Начиная проект “Добрая Казань”, мы увидели, как много одаренных детей разных возрастов имеют талант выступать на сцене, что дети с ограниченными возможностями не ограничены в своих талантах, — отметил Ильсур Метшин. — Начиная проект “Добрая волна”, мы хотим сказать, что это целый океан возможностей». По словам Мэра, участниками фестиваля смогут стать дети разных возрастов из разных городов. Стоит отметить, что «Добрая волна» станет площадкой для совместного творчества детей вне зависимости от ограничений их физического здоровья. Проведение фестиваля направлено на развитие творческого потенциала талантливых детей и молодежи, а также для создания условий социализации людей с ограниченным возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Мы хотели бы, чтобы всех нас объединяло одно — добро, желание творить добро и наши талантливые дети», — подчеркнул глава города.

Он поблагодарил композитора Игоря Крутого и напомнил, что под его руководством и благодаря его таланту в столице Татарстана реализовано много проектов, и «Добрая волна» станет продолжением совместного творческого пути и дружбы.

«Пусть океан добра поднимет “Добрую волну” на такой уровень, чтобы эти волны дошли не только до края нашей большой необъятной страны, но и перешли за ее пределы», — сказал Ильсур Метшин.