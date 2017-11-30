Дорожники завершили реконструкцию трассы на въезде в Воронеж

Источник: Вести - Воронеж

Реконструкция участка трассы протяжённостью почти 12,6 км началась в октябре 2016 года и продлилась 13 месяцев. Работы обошлись в 1,3 млрд рублей.

Дорожники увеличили число полос до трёх, каждая из которых по 3,75 м, заменили дорожное покрытие, установили почти 1,2 км шумозащитных экранов, 81 гибкий сигнальный столбик, 595 опор освещения и 914 светильников. Кроме того, на трассе обустроили шесть наземных переходов и 2 тыс. кв. м тротуара, в том числе с применением тактильной плитки (для слепых), нарисовали 11,8 тыс. кв. м дорожной разметки.

Дорожники присвоили трассе категорию Iб (скоростная дорога). И, по их расчётам, разрешённая скорость движения без угрозы жизни и здоровью автомобилистов и пешеходам здесь могла составлять 120 км/час. Однако сотрудники ГИБДД оставят максимальную скорость в 90 км/ч, уточнили в пресс-службе «Чернозёмуправтодора».