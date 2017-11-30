Коммуналка подорожает на 3,9% для нижегородцев с июля следующего года

Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области повысятся на 3,9% с июля 2018 года. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам (РСТ). Указ об утверждении изменений размера платы был подписан сегодня. В РСТ отметили, что в ряде районов области по решению ФАС России и местных властей рост тарифов будет выше. К примеру, «не повезет» жителям городов Бор и Богородска, где платежи вырастут на 6,6% и 8,45% соответственно.