Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Российский самолет за $19 млн серьезно повредили во Франции
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: Заворотнюк запретили выезд за границу и арестовали имущество
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Российскую ведущую жеребьевки ЧМ-2018 попросили быть скромнее
Екатерина Варнава изменилась до неузнаваемости (фото)
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
14«Мисс Вселенная — 2017»
18:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Коммуналка подорожает на 3,9% для нижегородцев с июля следующего года

Впервые за несколько лет рост тарифов будет ниже уровня инфляции.

Источник: РИА "Новости"

Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области повысятся на 3,9% с июля 2018 года. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам (РСТ). Указ об утверждении изменений размера платы был подписан сегодня. В РСТ отметили, что в ряде районов области по решению ФАС России и местных властей рост тарифов будет выше. К примеру, «не повезет» жителям городов Бор и Богородска, где платежи вырастут на 6,6% и 8,45% соответственно.

«Таких муниципалитетов меньше 9% от общего числа. Превышения обусловлены наличием в муниципалитетах утвержденных долгосрочных инвестиционных программ и концессионных соглашений, которые позволяют модернизировать коммунальное хозяйство, повысить качество оказываемых услуг и сократить показатели аварийности», — пояснили в РСТ.

Там добавили, что в целом по региону рост «коммуналки» будет ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, и ряде других областей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В крови у судьи, устроившей крупное ДТП в Волгограде, обнаружили алкоголь
Сертификат на маткапитал получили 8,5 млн. российских семей
Медведев назвал причину бедности россиян
Песков посоветовал не обращаться к Путину через Instagram
В России создают ударный комплекс, способный сбивать спутники
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Рамзан Кадыров провел спарринг с Александром Емельяненко
В твороге нескольких торговых марок обнаружена кишечная палочка
В крови погибшего мальчика из Балашихи опять нашли алкоголь
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь