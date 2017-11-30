Коммуналка подорожает на 3,9% для нижегородцев с июля следующего года
Впервые за несколько лет рост тарифов будет ниже уровня инфляции.
Впервые за несколько лет рост тарифов будет ниже уровня инфляции.
Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области повысятся на 3,9% с июля 2018 года. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам (РСТ). Указ об утверждении изменений размера платы был подписан сегодня. В РСТ отметили, что в ряде районов области по решению ФАС России и местных властей рост тарифов будет выше. К примеру, «не повезет» жителям городов Бор и Богородска, где платежи вырастут на 6,6% и 8,45% соответственно.
«Таких муниципалитетов меньше 9% от общего числа. Превышения обусловлены наличием в муниципалитетах утвержденных долгосрочных инвестиционных программ и концессионных соглашений, которые позволяют модернизировать коммунальное хозяйство, повысить качество оказываемых услуг и сократить показатели аварийности», — пояснили в РСТ.
Там добавили, что в целом по региону рост «коммуналки» будет ниже, чем в Москве,