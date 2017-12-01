Грипп идёт. В Воронеже начнут дезинфицировать общественный транспорт

Во время эпидемии гриппа в Воронеже будут дезинфицировать общественный транспорт — волна заболеваемости придёт в город после 20 декабря. Такой прогноз сегодня дал главный санитарный врач региона Игорь Механтьев.

Пока уровень заболеваемости в регионе ниже эпидемиологического порога на 15%. Меньше всего стоит опасаться гриппа тем, кто сделал прививки. Бесплатно их получили представители группы риска — дети и пожилые люди, а также работники сферы здравоохранения, образования и культуры.

Муниципалитеты и некоторые работодатели выделили дополнительные средства для тех, кто в программу бесплатной вакцинации не попал. Сейчас от гриппа привито 40% населения региона.

— Эффективность иммунизации подтверждается тем мониторингом, который проводим на протяжении последних лет. Ни одного заболевшего гриппом, я подчёркиваю, гриппом, на территории Воронежской области, который был вакцинирован своевременно, и не только своевременно, а вообще был вакцинирован, мы не зарегистрировали, — отметил Игорь Механтьев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области.