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18:12 (мск), источник: РБК

Назван наиболее пораженный ВИЧ-инфекцией регион

Наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией регионом России является Иркутская область, где на 100 тыс. жителей приходится 1,7 тыс. живущих с данным диагнозом. Это следует из отчета Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре, поступившего в распоряжение РБК.

Источник: Reuters

Также среди лидеров по числу зарегистрированных случаев заболевания Свердловская, Кемеровская, Самарская и Тюменская области.

По предварительным данным, на 1 ноября в России с ВИЧ-инфекцией живут 924,6 тыс. россиян.

За первые десять месяцев 2017 года были зафиксировано 79 тыс. новых случаев заболевания. По показателю заболеваемости в 2017 году лидируют Кемеровская область (зарегистрировано 174,5 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Иркутская (134), Свердловская (128,1) области.

С начала года в России умерли 24,7 тыс. больных, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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Региональный директор по Восточной Европе и Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Виней Салдана сообщил РБК, что всего в мире живут около 37 млн человек с ВИЧ. Из них 21 млн принимает специальную терапию, которая не позволяет вирусу развиваться и делает таких людей безопасными для окружающих. По его словам, такие меры позволили «резко снизить появление новых случаев заражения ВИЧ практически во всех регионах мира, за исключением Восточной Европы и Центральной Азии». Салдана отметил, что с 2010 года в этих частях мира ежегодно растет число случаев заражения ВИЧ и смертность от СПИДа.

Салдана рассказал, что в России около двух процентов взрослых в возрасте от 30 до 39 лет живут с диагнозом ВИЧ. «Это очень большой процент распространения среди трудоспособного возраста, а на самом деле их количество еще больше, потому что многие не знают о своем статусе», — отметил он. По его данным, в России около 900 тыс. человек живут с ВИЧ, из них только треть получают лечение.

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