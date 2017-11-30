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19:09 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода 1 декабря

На праздник и в выходные дни в большинстве областей ожидается небольшой снег, но температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы на 3−5 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 57% 768 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Informburo.kz

Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 1 декабря, представленным на сайте РГП «Казгидромет».

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В Астане синоптики обещают снег. Ночью ожидается от -7 до -9 градусов, днём температура воздуха от 3 до 5 градусов мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов. Днём воздух прогреется до 3−5 тепла.

В Акмолинской области ожидается снег. Температура воздуха ночью от -7 до -12 градусов, днём от -1 до -6 градусов.

В Актюбинской области переменная облачность, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, днём от -2 до -7 градусов.

В Алматинской области синоптики обещают день без осадков. Ночью от 0 до -2 градусов, днём от 6 до 8 градусов тепла.

В Атырауской области без осадков. Ночная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, днём от -3 до +2.

В Восточно-Казахстанской области синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха ночью от 13 до 18 мороза, днём от -3 до -8 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, дождь со снегом. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5, днём от 2 до 7 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 10 мороза, днём от -2 до -7 градусов.

В Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от 3 до 8 мороза, днём ожидается от -3 до +2 градусов.

В Костанайской области снег. Ночью на территории региона ожидается от -10 до -15 градусов по Цельсию, днём от -2 до -7 градусов.

В Кызылординской области днём снег. Температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, днём от 0 до -5.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от -2 до -7 градусов. Температурный фон днём составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13−18 мороза, днём от -3 до -8 градусов.

В Северо-Казахстанской области осадков не ожидается. Ночью температура воздуха от -10 до -15 градусов, днём от -2 до -7 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области синоптики обещают дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов, днём воздух прогреется от 0 до +5.

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