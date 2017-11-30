К праздникам в Казахстане назначены дополнительные поезда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В целях удовлетворения спроса населения в период праздников — Дня Первого Президента, Дня Независимости и Нового года АО «Пассажирские перевозки» вводит дополнительные поезда и порядка 1000 прицепных вагонов по наиболее востребованным маршрутам, сообщает пресс-служба компании.

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Это:

«Астана Нурлы жол-Шымкент» назначено 4 рейса, отправлением из «Астана Нурлы жол» 15, 18, 29 декабря 2017 года, 1 января 2018 года, из Шымкента по обороту 16, 19, 30 декабря 2017 года, 2 января 2018 года;.

«Павлодар-Астана-1» назначено 3 рейса, отправлением из Павлодара 15, 19, 29 декабря 2017 года, из Астана-1 по обороту 16, 20, 30 декабря 2017 года;.

«Караганды-Костанай» назначено 4 рейса, отправлением из Караганды 15, 18, 29 декабря 2017 года, 1 января 2018 года, из Кустаная по обороту 16, 19, 30 декабря 2017 года, 2 января 2018 года.

Также сообщается, что с 10 декабря 2017 года вводится в действие новый график движения поездов на 2017−2018 годы.

По новому графику маршрут следования поезда № 303/304 «Алматы-Екатеринбург» продлен до станции Казань и с 12 декабря 2017 года будет курсировать как международный поезд № 303/304 «Алматы-Астана-Казань».

Кроме того, для обеспечения перевозок пассажиров по востребованному маршруту с нового года планируется запуск скорого поезда из Астаны в Семей № 154/153 в ежедневном обращении.

С 1 января 2018 года подвижной состав стандартного поезда № 376/375 «Астана-Лениногорск» будет заменен на более современные вагоны «Тұлпар-Тальго». Время в пути следования поезда сокращается на 3 часа.

Пассажиров просят заблаговременно позаботиться о своих поездках, и прибрести билеты на интернет-порталах, в кассах и терминалах.