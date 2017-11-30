Со 2 декабря в Петербурге ограничат движение по ряду улиц
Водителей просят быть внимательными.
Водителей просят быть внимательными.
В Петербурге вводятся многочисленные ограничения движения транспорта, передает
Так, 2 и 3 декабря ограничат движение по проспекту Тореза. До 11 декабря — по Митрофаньевскому шоссе, а до 19 декабря — по Арсенальной улице. До 11 февраля 2018 года продлится ремонт трубопровода на нечетной стороне Новосибирской улицы: там также ожидаются ограничения.
Самые длительные ограничения будут введены на переулке Матюшенко: до 18 сентября 2020 года полностью перекроют участок от улицы Бабушкина до Прямого проспекта.
Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты следования.