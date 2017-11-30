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18:28 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Со 2 декабря в Петербурге ограничат движение по ряду улиц

Водителей просят быть внимательными.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге вводятся многочисленные ограничения движения транспорта, передает пресс-служба ГАТИ. Они начнут действовать со 2 декабря.

Так, 2 и 3 декабря ограничат движение по проспекту Тореза. До 11 декабря — по Митрофаньевскому шоссе, а до 19 декабря — по Арсенальной улице. До 11 февраля 2018 года продлится ремонт трубопровода на нечетной стороне Новосибирской улицы: там также ожидаются ограничения.

Самые длительные ограничения будут введены на переулке Матюшенко: до 18 сентября 2020 года полностью перекроют участок от улицы Бабушкина до Прямого проспекта.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты следования.

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