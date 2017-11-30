Со 2 декабря в Петербурге ограничат движение по ряду улиц

В Петербурге вводятся многочисленные ограничения движения транспорта, передает пресс-служба ГАТИ. Они начнут действовать со 2 декабря.

Так, 2 и 3 декабря ограничат движение по проспекту Тореза. До 11 декабря — по Митрофаньевскому шоссе, а до 19 декабря — по Арсенальной улице. До 11 февраля 2018 года продлится ремонт трубопровода на нечетной стороне Новосибирской улицы: там также ожидаются ограничения.