В молдавских тюрьмах по неизвестным причинам продолжают умирать заключенные
На этот раз СМИ стало известно о смерти 51-летнего мужчины, отбывающем наказание в пенитенциарном учреждении № 16.
На этот раз СМИ стало известно о смерти 51-летнего мужчины, отбывающем наказание в пенитенциарном учреждении № 16.
Минувшей ночью мужчина был найден мертвым в своей камере. Известно, что мужчина находится в тюрьме с начала ноября. Следы насилия обнаружены не были, пишет aif.md.
Сообщается, что заключенный лежал в тюремной больнице: он был болен хронической бронхопневмопатией. Точную причину смерти мужчины предстоит определить судмедэкспертам.