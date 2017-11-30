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19:39 (мск), источник: Actualitati.md

В молдавских тюрьмах по неизвестным причинам продолжают умирать заключенные

На этот раз СМИ стало известно о смерти 51-летнего мужчины, отбывающем наказание в пенитенциарном учреждении № 16.

Минувшей ночью мужчина был найден мертвым в своей камере. Известно, что мужчина находится в тюрьме с начала ноября. Следы насилия обнаружены не были, пишет aif.md.

Сообщается, что заключенный лежал в тюремной больнице: он был болен хронической бронхопневмопатией. Точную причину смерти мужчины предстоит определить судмедэкспертам.

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