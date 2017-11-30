Школьницу нашли спустя две недели в Алматинской области
Девочка неоднократно сбегала из дома и ночевала у многочисленных друзей.
Девочка неоднократно сбегала из дома и ночевала у многочисленных друзей.
АСТАНА, 30 ноя — Sputnik. В Алматинской области полицейские разыскали и сбежавшую из дома 14-летнюю школьницу, сообщила
По информации областного департамента, 14 ноября к полицейским Ескельдинского района с заявлением о пропаже дочери обратилась супружеская пара из села Бактыбай.
По обстоятельствам ее исчезновения было установлено, что школьница пропала 12 ноября в Талдыкоргане, куда выехала вместе с родителями. Как выяснилось, девочка склонна к побегам из дома и бродяжничеству, о чем было известно ее школьным педагогам и сотрудникам ювенальной полиции.
Полицейскими Ескельдинского района вместе с коллегами из областного центра были организованы масштабные поисковые мероприятия, в ходе которых пропавшую школьницу в ночь с 28 на 29 ноября отыскали в одном из развлекательных центров Талдыкоргана.
«Девочка пояснила, что все это время гостила у многочисленных подруг и не собиралась в ближайшее время возвращаться в родительский дом. Школьницу доставили в Ескельдинский РОВД, куда, вызвав родителей, передали из рук в руки» — сообщили в
Со школьницей в очередной раз проведена профилактическая беседа.