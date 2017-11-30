Москва вошла в тройку самых популярных городов в Instagram

«Менее чем за месяц до начала пятого, юбилейного, фестиваля “Путешествие в Рождество”, который считается крупнейшим подобным событием в Европе, Instagram включил Москву в топ-3 самых популярных городов мира по итогам 2017 года. Рейтинг составлен по количеству фотографий с геотегом (привязкой к местности), опубликованных пользователями социальной сети», — цитирует Сергунину Оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Мы ожидаем, что по итогам 2017 года Москву посетят более 21 миллиона туристов, в том числе 4,5 миллиона иностранцев. Для сравнения, в 2016-м в столице побывали 19 миллионов путешественников. В целом с 2010 года турпоток вырос на 65%», — отметила Сергунина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BcH5bednSr7/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от МОСКВА | МСК | MOSCOW | MSK (@this_is_moscow)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-30T14:51:47+00:00">Ноя 30 2017 в 6:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В мэрии отметили, что пики загрузки гостиниц в столице приходятся на время проведения крупных городских мероприятий. «Например, во время фестиваля “Путешествие в Рождество” 2016−2017 годов максимальный недельный показатель загрузки гостиниц по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,3% — до 72,1%, а у фестиваля “Московская весна” отмечен рост на 12% — до 74%», — сказала Сергунина.

В Оргкомитете московских фестивалей отметили, что Москва, по оценкам авторитетных изданий, входит в десятку самых интересных мест, куда можно отправиться в путешествие.