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20:15 (мск), источник: Интерфакс

Москва вошла в тройку самых популярных городов в Instagram

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Москва вошла в тройку самых популярных городов мира в рейтинге соцсети Instagram, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Менее чем за месяц до начала пятого, юбилейного, фестиваля “Путешествие в Рождество”, который считается крупнейшим подобным событием в Европе, Instagram включил Москву в топ-3 самых популярных городов мира по итогам 2017 года. Рейтинг составлен по количеству фотографий с геотегом (привязкой к местности), опубликованных пользователями социальной сети», — цитирует Сергунину Оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Мы ожидаем, что по итогам 2017 года Москву посетят более 21 миллиона туристов, в том числе 4,5 миллиона иностранцев. Для сравнения, в 2016-м в столице побывали 19 миллионов путешественников. В целом с 2010 года турпоток вырос на 65%», — отметила Сергунина.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мэрии отметили, что пики загрузки гостиниц в столице приходятся на время проведения крупных городских мероприятий. «Например, во время фестиваля “Путешествие в Рождество” 2016−2017 годов максимальный недельный показатель загрузки гостиниц по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,3% — до 72,1%, а у фестиваля “Московская весна” отмечен рост на 12% — до 74%», — сказала Сергунина.

В Оргкомитете московских фестивалей отметили, что Москва, по оценкам авторитетных изданий, входит в десятку самых интересных мест, куда можно отправиться в путешествие.

Так, The Wall Street Journal включила Москву в топ-5 самых интересных мест, куда можно отправиться зимой. National Geographic в своем рейтинге на 2017 год назвал российскую столицу одним из семи наиболее интересных направлений для туризма. А в путеводителе издательства Lonely Planet «Лучшие путешествия-2017» Москву включили в 10 рекомендуемых для путешествий городов мира.

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