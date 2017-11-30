Москва вошла в тройку самых популярных городов в Instagram
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Москва вошла в тройку самых популярных городов мира в рейтинге соцсети Instagram, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Москва вошла в тройку самых популярных городов мира в рейтинге соцсети Instagram, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Менее чем за месяц до начала пятого, юбилейного, фестиваля “Путешествие в Рождество”, который считается крупнейшим подобным событием в Европе, Instagram включил Москву в топ-3 самых популярных городов мира по итогам 2017 года. Рейтинг составлен по количеству фотографий с геотегом (привязкой к местности), опубликованных пользователями социальной сети», — цитирует Сергунину Оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Мы ожидаем, что по итогам 2017 года Москву посетят более 21 миллиона туристов, в том числе 4,5 миллиона иностранцев. Для сравнения, в 2016-м в столице побывали 19 миллионов путешественников. В целом с 2010 года турпоток вырос на 65%», — отметила Сергунина.
В мэрии отметили, что пики загрузки гостиниц в столице приходятся на время проведения крупных городских мероприятий. «Например, во время фестиваля “Путешествие в Рождество” 2016−2017 годов максимальный недельный показатель загрузки гостиниц по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,3% — до 72,1%, а у фестиваля “Московская весна” отмечен рост на 12% — до 74%», — сказала Сергунина.
Так, The Wall Street Journal включила Москву в топ-5 самых интересных мест, куда можно отправиться зимой. National Geographic в своем рейтинге на 2017 год назвал российскую столицу одним из семи наиболее интересных направлений для туризма. А в путеводителе издательства Lonely Planet «Лучшие путешествия-2017» Москву включили в 10 рекомендуемых для путешествий городов мира.