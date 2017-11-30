В Воронеж привезут мощи и икону Матроны Московской

4 декабря в столицу Черноземья прибудут ростовая икона блаженной Матроны Московской и ковчег с частицей мощей святой. Святыни выставят в строящемся храме во имя святого великомученика Димитрия Солунского (ул. Ворошилова, 1а). После прибытия их пройдет Божественная литургия в 8.00.

Поклониться иконе святой блаженной Матроны Московской и ковчегу с частицей ее мощей можно будет до 25 марта 2018 года.

Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых в России святых. Девочка родилась незрячей. Зато видела сердцем. С 7−8 лет Матрона умела предсказывать будущее и имела способность исцелять больных. В зрелом святая Матрона днем принимала до 40 человек в день, исцеляя их и давая советы, как поступать. Считается, что по молитвам святой Матроны происходит огромное количество чудес и исцелений, в том числе с невоцерквленными и неправославными людьми.