Иранка сделала 50 операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли

СМИ сообщают, что Сахар похудела на 40 килограммов и перенесла 50 пластических операций, чтобы получить пухлые губы и точеные скулы, как у Джоли. Однако поклонники девушки утверждают, что ее внешность — результат макияжа.

Сейчас у Сахар 340 000 подписчиков в Instagram. В основном на странице оставляют негативные комментарии: «Ужас, ты выглядишь как зомби», «Ходячие мертвецы» или «Хэллоуин окончен, скоро Рождество». Многие сравнивают ее с героиней мультфильма Тима Бертона «Труп невесты»: Не так давно девушка сама выложила ее изображение в формате сториз.