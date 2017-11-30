В Липецке за два дня госпитализировали больше 30 школьников. Они могли пострадать из-за приложений с «раздражающими звуками»

24 ноября из липецкой школы № 35 госпитализировали 28 школьников, им стало плохо прямо на уроках. Около 11 утра 24 ноября пятиклассники услышали звук, который показался им похожим на тихий свист или скрежет. Один из пятиклассников рассказал «Медузе», что звук доносился из соседнего кабинета: находившиеся там восьмиклассники якобы запустили мобильное приложение, воспроизводящее звуки высокой частоты (до 20 кГц). По разным данным, использованное школьниками приложение называлось или «Ультразвук», или «Раздражающий звук»; оба приложения действительно существуют и похожи по функционалу (похожие приложения есть для iOS и для Android. В описании одного говорится, что оно нужно «от комаров, собак, других животных и насекомых»; в описании второго прямо сказано: оно нужно, чтобы «раздражать ваших друзей»). Один из восьмиклассников рассказал «Медузе», что мобильное приложение перед происшествием включили сразу трое его одноклассников. Сам он никакого дискомфорта от звука не ощутил.

12 из 15 находившихся в комнате пятиклассников почувствовали себя плохо сразу после появления звука. У школьника, который общался с «Медузой», заболела голова и появилась тошнота; один раз его вырвало. Многие испытывали резкую головную боль. В школу вызвали скорую помощь. Всего госпитализировали 28 учеников в возрасте от 10 до 14 лет, все они занимались в соседних кабинетах, у всех были похожие симптомы: тошнота, головная боль, слабость.

Школьников выписали из больницы в течение трех дней. Двое из них лежали в реанимации (у них при госпитализации наблюдались судороги). В управлении здравоохранения Липецкой области заявили о трех возможных причинах происшествия: отравление в столовой, прием психотропных веществ, влияние звуков высокой частоты. Первые две версии врачи проверили и практически сразу отвергли. Версию о мобильном приложении проверяли уже следователи Следственного комитета, изъявшие у учеников все мобильные телефоны с установленными на них «Раздражающими звуками».

Причина происшествия точно не установлена. В СК предполагают, что причиной инцидента мог стать «внешний раздражитель слуха, который школьники скачали в качестве приложения на телефон и включили во время уроков». В областной прокуратуре считают, что звуки из мобильного телефона не могли вызвать таких последствий. Школу проверили еще раз и заключили, что проблемы со здоровьем детей были вызваны «воздействием внешних факторов неуточненной природы».

Изъятые у школьников телефоны исследуют эксперты-криминалисты. Эксперты должны выяснить, может ли приложение так повлиять на человеческий организм. Сторонние специалисты в этом сомневаются. Преподаватель кафедры общей физики МФТИ Станислав Виноградов сказал «Медузе», что обычным смартфонам не хватит мощности воспроизвести звуки, которые вызовут такие последствия: «Это случай внушения или самовнушения».

Корреспондент «Медузы» установил сразу несколько приложений, воспроизводящих звуки высоких частот, в том числе те, которые были у школьников из Липецка. Звуки действительно могут вызывать неприятные ощущения — дрожь и легкую тошноту. Те же ощущения почувствовал проводивший похожий эксперимент корреспондент издания «Медиазона».

29 ноября липецкие школьники снова пожаловались на проблемы из-за звуков, только на этот раз их заподозрили в симуляции. Днем 29 ноября из липецкой школы № 49 госпитализировали семерых восьмиклассников. По предварительной информации, во время обеда в столовой один из школьников включил на своем смартфоне то же самое приложение. Его друзьям от звуков якобы стало плохо, они пожаловались на головную боль и тошноту. Детей отправили из больницы по домам в тот же день. Школьнику, который включил на своем смартфоне приложение, оно никак не навредило.

Издание LipetskMedia не исключает, что школьники могли симулировать. «Отклонений в состоянии здоровья детей не выявлено. Отмеченное у некоторых из них повышенное давление могло быть следствием волнения либо просто индивидуальной особенностью подросткового организма. За несколько часов, проведенных в больнице, давление стабилизировалось, прочие жизненные показатели у всех в норме. Вероятно, у восьмиклассников просто разыгралось воображение под впечатлением от рассказов о происшествии с их сверстниками в 35-й школе», — сказали LipetskMedia в больнице. 30 ноября и. о. руководителя управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков подтвердил, что никаких проблем со здоровьем у школьников не было.

Вице-мэр Липецка Евгений Павлов провел 30 ноября закрытое для журналистов совещание с директорами школ. На нем, по данным издания Gorod48, обсуждали, как бороться с вредоносным мобильным приложением и с возможными новыми симуляциями со стороны детей.