СМИ: умерла летчица, которая первой в мире преодолела звуковой барьер на МиГ-21
«Мадам МиГ» ушла из жизни в возрасте 86 лет.
«Мадам МиГ» ушла из жизни в возрасте 86 лет.
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Легендарный
За свою карьеру
Попович — заслуженный мастер спорта СССР, доктор технических наук, профессор, член Союза писателей РФ. За свои достижения награждена многочисленными орденами и медалями.
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