СМИ: умерла летчица, которая первой в мире преодолела звуковой барьер на МиГ-21

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Легендарный летчик-испытатель Марина Попович скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщает телеканал «Звезда». «Легендарная летчица, “мадам МиГ” Марина Попович ушла из жизни в возрасте 86 лет», — говорится в сообщении.

За свою карьеру летчик-испытатель 1-го класса Попович освоила более 40 типов самолетов и вертолетов. Была первой среди женщин-летчиков, кто преодолел звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21.

На ее счету 102 мировых рекорда в области авиации, 10 из которых на гиганте Ан-22 "Антей", напоминает телеканал.