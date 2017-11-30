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19:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: умерла летчица, которая первой в мире преодолела звуковой барьер на МиГ-21

«Мадам МиГ» ушла из жизни в возрасте 86 лет.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Легендарный летчик-испытатель Марина Попович скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщает телеканал «Звезда». «Легендарная летчица, “мадам МиГ” Марина Попович ушла из жизни в возрасте 86 лет», — говорится в сообщении.

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За свою карьеру летчик-испытатель 1-го класса Попович освоила более 40 типов самолетов и вертолетов. Была первой среди женщин-летчиков, кто преодолел звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21.

На ее счету 102 мировых рекорда в области авиации, 10 из которых на гиганте Ан-22 "Антей", напоминает телеканал.

Попович — заслуженный мастер спорта СССР, доктор технических наук, профессор, член Союза писателей РФ. За свои достижения награждена многочисленными орденами и медалями.

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