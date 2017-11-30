Роспотребнадзор начал предновогодние проверки в Воронежской области
Санитарные врачи исследуют сладкие подарки и микроклимат в залах.
Санитарные врачи исследуют сладкие подарки и микроклимат в залах.
В Воронежской области начались проверки объектов и организаций, задействованных в проведении новогодних торжеств, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области, главный санитарный врач региона Игорь Механтьев на
— Мы проверяем микроклимат и освещенность, проводим отбор проб сладких подарков, пищевых продуктов, питьевой воды. Уже исследовано более 700 проб. Серьезных несоответствий гигиеническим показателям не обнаружено, хотя есть некоторые нарушения в маркировке продукции, отсутствии сопроводительной документации, несоблюдении условий хранения пищевых продуктов. Составлено 47 протоколов об административном правонарушении, снята с реализации партия пищевых продуктов весом 86 кг.
Лабораторный контроль пройдут и 49 тыс. сладких подарков для детей из малообеспеченных семей, которые доставят в регион из
Кроме того, врачи проведут осмотр 32 детей и восьми сопровождающих взрослых, которые поедут на елку в Кремль 26 декабря. Чтобы воронежцы уехали и вернулись здоровыми, им сделают прививки от гриппа. Группу будет сопровождать медработник. Дети поедут в Москву в отдельном вагоне поезда, чтобы не контактировать с остальными пассажирами.