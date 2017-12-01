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08:36 (мск), источник: Вести - Воронеж

Возрождая традиции. В Воронеже назвали лучших тренеров года

После перерыва в несколько лет традицию награждать спортивных наставников городская администрация решила возобновить. В этом году в конкурсе участвовали более 100 человек из 25 школ города.

Источник: Вести - Воронеж

Чтобы выбор было сделать проще, номинаций сделали шесть. Участникам предстояло рассказать членам жюри о своей работе, провести открытые занятия и, как говорят сами организаторы, попросту понравиться комиссии. Однако главный критерий отбора совсем не связан со спортивными показателями.

Пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России по джиу-джитсу и тренер спортивной школы № 22 Дмитрий Бешенец занял первое место в номинации «Единоборства, не включённые в программу Олимпийских игр». Спортсмен недавно вернулся с чемпионата мира, проходившего в Колумбии, где защитил свой титул.

Воспитанники от тренера не отстают — ребята побеждают на первенствах Мира и Европы. Чужих детей Дмитрий обучает уже 14 лет, а своего сына, двухлетнего Ваню, только начинает приобщать к спорту.

— Мой ребёнок уже приходит на тренировку ко мне: и бегает, и прыгает, и повторяет всё за детьми. Плюс, мы ещё ходим плавать. — Да, Вань? — Да. — Уже спортсмен, да? — Да, — поделился Дмитрий Бешенец, тренер-преподаватель спортивной школы № 22 по джиу-джитсу.

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