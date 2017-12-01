Возрождая традиции. В Воронеже назвали лучших тренеров года

Источник: Вести - Воронеж

Чтобы выбор было сделать проще, номинаций сделали шесть. Участникам предстояло рассказать членам жюри о своей работе, провести открытые занятия и, как говорят сами организаторы, попросту понравиться комиссии. Однако главный критерий отбора совсем не связан со спортивными показателями.

Пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России по джиу-джитсу и тренер спортивной школы № 22 Дмитрий Бешенец занял первое место в номинации «Единоборства, не включённые в программу Олимпийских игр». Спортсмен недавно вернулся с чемпионата мира, проходившего в Колумбии, где защитил свой титул.

Воспитанники от тренера не отстают — ребята побеждают на первенствах Мира и Европы. Чужих детей Дмитрий обучает уже 14 лет, а своего сына, двухлетнего Ваню, только начинает приобщать к спорту.