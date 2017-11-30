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20:19 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве возле здания мэрии установили «Ждуна»

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Памятник «Ждуну» установили возле здания мэрии в Киеве, он символизирует ожидание киевлянами разработки механизма своевременного предоставления коммунальных услуг, сообщает городской сайт «044» со ссылкой на журналиста Сергея Андрушко.

«Возле входа в здание Киевской городской госадминистрации на Крещатике появился «Ждун», — говорится в сообщении.

Открытие памятника «Ждуну» прошло в поддержку общественной инициативы по разработке механизма своевременного предоставления коммунальных услуг жителям Киева, отмечает издание. Перед открытием активисты провели сбор подписей в поддержку данной инициативы.

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Автор «Ждуна» — художница из Нидерландов Маргрит ван Бреворт, она посвятила скульптуру пациентам, которые ждут прием у врача. Персонаж «Ждун» в последнее время получил большую популярность в социальных сетях на Украине. Он стал героем многочисленных интернет-мемов, в том числе на тему деятельности украинских властей.

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