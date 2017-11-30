В Киеве возле здания мэрии установили «Ждуна»

Открытие памятника «Ждуну» прошло в поддержку общественной инициативы по разработке механизма своевременного предоставления коммунальных услуг жителям Киева, отмечает издание. Перед открытием активисты провели сбор подписей в поддержку данной инициативы.

Автор «Ждуна» — художница из Нидерландов Маргрит ван Бреворт, она посвятила скульптуру пациентам, которые ждут прием у врача. Персонаж «Ждун» в последнее время получил большую популярность в социальных сетях на Украине. Он стал героем многочисленных интернет-мемов, в том числе на тему деятельности украинских властей.