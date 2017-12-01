Как получить Паспорт болельщика ЧМ-2018
Что нужно знать, чтобы получить один из важнейших документов, помимо билетов, позволяющий посещать матчи Чемпионата мира по футболу в России.
Что нужно знать, чтобы получить один из важнейших документов, помимо билетов, позволяющий посещать матчи Чемпионата мира по футболу в России.
Заветный билет на футбольный матч Чемпионата мира по футболу еще не гарантирует болельщику попадание на тот или иной матч. Тут нужно еще
Стоит понимать, что наличие Паспорта болельщика обязательно для всех желающих посетить матчи российского Мундиаля, даже для резидентов России и детей. Для иностранцев же, собирающихся увидеть футбольные баталии непосредственно с трибуны стадиона, он и вовсе незаменим. Именно FAN ID предоставляет право на безвизовый въезд на территорию Российской Федерации.
Сама процедура получения персонифицированной карты зрителя доступна в двух вариантах:
— На официальном сайте в режиме онлайн
— В любом Центре выдачи FAN ID лично в
О том, когда начнется регистрация тем или иным способом организаторы обещают сообщить дополнительно. Но уже сейчас известно, какая информация потребуется для заполнения анкеты:
— ФИО
— Дата рождения
— Пол
— Данные паспорта или же иного документа, подтверждающего личность. При этом необходимо буде указать вид документа, его серию, номер
— Гражданство
— Номер мобильного телефона
— E-mail
— Для иностранных граждан и лиц без гражданства — адрес доставки FAN ID.
Не обойдется процедура оформления Паспорта болельщика и без фотографии. Требования следующие:
— Положение лица: анфас
— Возраст снимка: не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявки
— Формат: .jpeg или.jpg
— Размер: не более 1 Мб и не менее 420×525пикселей
— Другое: глаза открыты, лицо в фокусе и равномерно освещено, фон — одноцветный.
Важно знать, что для подачи заявки на получения FAN ID необходим номер билета или номер заказа, если он содержит несколько билетов. Данный номер болельщик сможет использовать несколько раз. Все зависит о того, сколько билетов куплено.
Подтверждение того, что ваша заявка принята, станет SMS, а также письмо на указанный вами адрес электронной почты. Рассматриваться заявка будет в течение 72 часов с момента подачи заявления. О том, что заявка одобрена, болельщик сможет узнать из соответствующего уведомления.
Для того чтобы пройти регистрацию во второй раз или же внести изменения в уже оформленную анкету, болельщик должен сначала дождаться одобрения заявки, а уж потом регистрироваться повторно. Данная процедура касается только исправления ФИО и даты рождения. Во всех остальных случаях заявителям необходимо будет попасть в центр выдачи Паспортов болельщика и внести коррективы непосредственно перед получением документа.
Если болельщик решил получить FAN ID в центре выдачи, он должен иметь при себе следующие документы:
— Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Так для детей, не достигших 14 лет, это свидетельство о рождении.
— Бланк с номером заказа билета. Сам билет, если таковой уже имеется, тоже подойдет.