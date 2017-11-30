Ученые выяснили, почему вредно пропускать завтраки

Источник: AFP 2017

Эксперты попросили 49 человек в возрасте от 21 до 60 лет принимать пищу в течение двух часов после пробуждения или голодать до полудня каждый день на протяжении шести недель. Они могли выбрать любые блюда, однако многие предпочли традиционный завтрак из хлопьев, тостов и сока.

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До и после теста ученые зафиксировали показатели обмена веществ у участников. Они также провели биопсию жировых клеток, чтобы выяснить, как работают 44 гена и белка, ответственных за метаболизм.

В ходе исследования выяснилось, что завтраки снижают активность генов, связанных с инсулинорезистентностью, и в пределах нормы увеличивают концентрацию сахара в крови, что со временем может защитить организм от диабета и заболеваний сердца. При этом дополнительные калории, на которые обрекают себя любители позавтракать, не причиняют организму существенного вреда.