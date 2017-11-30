Олег Поятэ прокомментировал свое увольнение
Олег Поятэ заявил, что узнал о своей отставке из официального сообщения примэрии, отметив, что Сильвия Раду даже не поговорила с ним.
Олег Поятэ заявил, что узнал о своей отставке из официального сообщения примэрии, отметив, что Сильвия Раду даже не поговорила с ним.
Олег Поятэ заявил, что узнал о своей отставке из официального сообщения примэрии, отметив, что Сильвия Раду даже не поговорила с ним.
Начальник главного управления общественного транспорта утверждает, что распоряжение и. о. примара является злоупотреблением служебным положением, которое продолжается еще с оперативного заседания примэрии.
«Это злоупотребление с ее стороны, которое началось еще на заседании примэрии в понедельник. Было бы нормальным, если распоряжение подписал господин примар Киртоакэ, а не она. Все, что мне там приписывается, неправда. Посмотрим, что дальше будет. Я уже уволен по распоряжению. Скорее всего, я неудобен госпоже Раду, потому что пытался объяснить
Мы пытались связаться по телефону с и.о. генпримара Сильвией Раду и главой управления образования, молодежи и спорта Кишинева Александру Фляшем, но они не ответили на наши звонки.
Напомним, что сегодня, 30 ноября, Сильвия Раду подписала распоряжение об отставке с должности начальников управлений общественного транспорта и путей сообщения и образования, молодежи и спорта Олега Поятэ и Александру Фляша.
В создавшейся ситуации руководство Главного управления общественного транспорта и путей сообщения примет заместитель подразделения Виталие Бутучел, а управление образования, молодежи и спорта возглавит заместитель начальника Виорика Негрей.