Олег Поятэ прокомментировал свое увольнение

Источник: Noi.md

Олег Поятэ заявил, что узнал о своей отставке из официального сообщения примэрии, отметив, что Сильвия Раду даже не поговорила с ним.

Начальник главного управления общественного транспорта утверждает, что распоряжение и. о. примара является злоупотреблением служебным положением, которое продолжается еще с оперативного заседания примэрии.

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«Это злоупотребление с ее стороны, которое началось еще на заседании примэрии в понедельник. Было бы нормальным, если распоряжение подписал господин примар Киртоакэ, а не она. Все, что мне там приписывается, неправда. Посмотрим, что дальше будет. Я уже уволен по распоряжению. Скорее всего, я неудобен госпоже Раду, потому что пытался объяснить какие-то вещи, но она не желает слушать о проблемах управления и наших предложениях», — отметил Поятэ для телеканала TV8.

Мы пытались связаться по телефону с и.о. генпримара Сильвией Раду и главой управления образования, молодежи и спорта Кишинева Александру Фляшем, но они не ответили на наши звонки.

Напомним, что сегодня, 30 ноября, Сильвия Раду подписала распоряжение об отставке с должности начальников управлений общественного транспорта и путей сообщения и образования, молодежи и спорта Олега Поятэ и Александру Фляша.