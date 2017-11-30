В Минске составили рейтинг самых гастрономических улиц

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг гастрономических улиц составили в Минске: самой кулинарной оказалась ул. Интернациональная, сообщили БЕЛТА авторы рейтинга.

Число объектов общепита растет во всех районах города, при этом бизнес осваивает новые форматы заведений. Больше всего кафе и ресторанов представлено в центре Минска, прежде всего в Верхнем городе и районе ул. Немига. Рестораторы традиционно активны в пределах второго кольца, а в последнее время кафе и кондитерские стали часто появляться в спальных районах. Гастрономический рейтинг возглавила ул. Интернациональная, на которой расположено около 20 кафе и ресторанов. Популярность обеспечивает расположение в центре города и наличие отелей. Несмотря на малую протяженность (всего 1 км), улица стала одним из немногих мест, где пироговая соседствует с французской пекарней, а статусное кафе — с молодежной кофейней. В то же время далеко не все заведения выдерживают высокую конкуренцию.

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На втором месте находится улица К. Маркса, где на расстоянии 1,3 км собраны пиццерии, кофейни и рестораны национальной кухни. Однако ул. К. Маркса в большей степени тяготеет к респектабельным заведениям. Так и не став пешеходной, она начала терять популярность, хотя все еще представляет интерес для гурманов. Третье место занимает пр. Независимости с самым большим числом объектов общепита — около 100. Но они сконцентрированы в основном около станций метро и гастрономического коридора не образуют. Наибольший интерес проспект представляет для любителей демократичных кафе, но посетителями избалованы далеко не все заведения.

Следом идет ул. Немига, которую облюбовали рестораны быстрого питания и кафейни. Первую пятерку замыкает ул. Зыбицкая, которая не знает себе равных в концентрации баров и пабов. В список также вошла ул. Революционная с акцентом на кулинарный андеграунд, развиваемый заведениями с авторской кухней. Седьмое место занимает ул. Октябрьская с молодежными кафе и барами.

Большое скопление кафе и сетевых ресторанов характерно также для ул. Сурганова. Богата на гастрономию и ул. Кульман, которая во многом примечательна стритфудом. В рейтинг также попал пр. Победителей, объекты общепита вдоль которого широко представлены в торговых центрах и гостиницах.