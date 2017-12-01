Первые афганские летчики прошли подготовку в Узбекистане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Учебно-тренировочном центре НАК «Узбекистон хаво йуллари» прошли подготовку первые пилоты гражданской авиации из Афганистана, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам исполнительного директора афганской Kam Air Равиля Аксянова, несколько пилотов авиакомпании неделю назад уже прошли тренажерную подготовку в центре НАК. В скором времени, заметил он, должны приехать еще несколько человек.

«Подготовка наших пилотов проходит в рамках недавно подписанного контракта с Учебно-тренировочным центром узбекских авиалиний. Обучение проводится на Full-flight-симуляторе воздушного судна Boeing 767. Мы планируем также переучивать еще два наших экипажа и по возможности будем использовать ваш центр для подготовки пилотов», — рассказал собеседник.

Он также добавил, что подписаны соглашения по техническому обслуживанию воздушных судов Kam Air на авиапредприятии Uzbekistan Airways Technics.

«Мы подписали три договора по наземному обслуживанию, навигации и авиационной безопасности», — заключил Равиль Аксянов.

Отметим, что Учебно-тренировочный центр располагает на сегодняшний день современными процедурными и полнофункциональными авиационными тренажерами, комплексом аварийно-спасательной подготовки, а также инструкторско-преподавательским составом, способным обеспечить теоретическую и практическую подготовку пилотов в соответствии с международными стандартами в области гражданской авиации.

Здесь работают современные тренажеры для Boeing-757/767, А320 и Full-flight симулятор Ил-114−100. Данные тренажеры позволяют проводить тренировку экипажей в условиях максимально приближенных к реальным.

Напомним, что на днях компания Kam Air открыла прямое авиасообщение между Ташкентом и Кабулом. Первый самолет афганского авиаперевозчика приземлился в Ташкенте 29 ноября, проделав путь всего за полтора часа. Ранее пассажирам приходилось использовать обходные маршруты, затрачивая на это от 17 до 32 часов.