Первые афганские летчики прошли подготовку в Узбекистане
Обучение проходило на
Обучение проходило на
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В
По словам исполнительного директора афганской Kam Air Равиля Аксянова, несколько пилотов авиакомпании неделю назад уже прошли тренажерную подготовку в центре НАК. В скором времени, заметил он, должны приехать еще несколько человек.
«Подготовка наших пилотов проходит в рамках недавно подписанного контракта с
Он также добавил, что подписаны соглашения по техническому обслуживанию воздушных судов Kam Air на авиапредприятии Uzbekistan Airways Technics.
«Мы подписали три договора по наземному обслуживанию, навигации и авиационной безопасности», — заключил Равиль Аксянов.
Отметим, что
Здесь работают современные тренажеры для Boeing-757/767, А320 и
Напомним, что на днях компания Kam Air открыла прямое авиасообщение между Ташкентом и Кабулом. Первый самолет афганского авиаперевозчика приземлился в Ташкенте 29 ноября, проделав путь всего за полтора часа. Ранее пассажирам приходилось использовать обходные маршруты, затрачивая на это от 17 до 32 часов.
Теперь афганцы намерены использовать ташкентскую воздушную гавань в качестве стыковочного хаба для рейсов в Германию, Великобританию и другие страны Европы. Летать они будут два раза в неделю — в среду и воскресенье.