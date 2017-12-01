В Волгограде пять лауреатов в сфере науки и техники получили по 200 тысяч рублей
В Волгоградской области уже по традиции в конце года наградили лучших ученых и научные коллективы.
В Волгоградской области уже по традиции в конце года наградили лучших ученых и научные коллективы.
Волгоградцам предлагали представить на суд проекты в пяти номинациях. Жюри, состоящее также из ученых, определили самые перспективные работы.
Номинацию «За достижения в научных и технических исследованиях и
«За достижение в сфере экономики, управлении и финансов» наградили доцента ВолГТУ Ирину Богомолову. «За достижение в разработке и практическом применении новых методов и средств в здравоохранении» первое место получили ученые ВолГМУ — они представили систему реабилитации инвалидов.
«За достижение в разработке и практическом применении новых методов и средств в здравоохранении» отметили Наталью Седову, завкафедрой ВолГМУ. Она создала учебник по биоэтике.