В Волгограде пять лауреатов в сфере науки и техники получили по 200 тысяч рублей

Волгоградцам предлагали представить на суд проекты в пяти номинациях. Жюри, состоящее также из ученых, определили самые перспективные работы.

Номинацию «За достижения в научных и технических исследованиях и опытно-конструкторских разработках, завершившихся применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ» получил коллектив из ВолГТУ за разработку абразивного инструмента для шлифовки.

«За достижение в сфере экономики, управлении и финансов» наградили доцента ВолГТУ Ирину Богомолову. «За достижение в разработке и практическом применении новых методов и средств в здравоохранении» первое место получили ученые ВолГМУ — они представили систему реабилитации инвалидов.