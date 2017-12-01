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13:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде пять лауреатов в сфере науки и техники получили по 200 тысяч рублей

В Волгоградской области уже по традиции в конце года наградили лучших ученых и научные коллективы.

Волгоградцам предлагали представить на суд проекты в пяти номинациях. Жюри, состоящее также из ученых, определили самые перспективные работы.

Номинацию «За достижения в научных и технических исследованиях и опытно-конструкторских разработках, завершившихся применением в производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ» получил коллектив из ВолГТУ за разработку абразивного инструмента для шлифовки.

«За достижение в сфере экономики, управлении и финансов» наградили доцента ВолГТУ Ирину Богомолову. «За достижение в разработке и практическом применении новых методов и средств в здравоохранении» первое место получили ученые ВолГМУ — они представили систему реабилитации инвалидов.

«За достижение в разработке и практическом применении новых методов и средств в здравоохранении» отметили Наталью Седову, завкафедрой ВолГМУ. Она создала учебник по биоэтике.

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