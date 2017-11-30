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30 ноября, источник: Tengrinews

Казахстан празднует День Первого Президента

День Первого Президента отмечают в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

1 декабря в Казахстане является красным днем календаря. По всей стране проходят торжественные мероприятия. Закон об учреждении 1 декабря государственного праздника — Дня Первого Президента — был принят 10 декабря 2011 года Сенатом Парламента.

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Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года — в результате первых всенародных выборов действующий Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил поддержку 98,7 процента избирателей.

Нурсултан Абишевич Назарбаев — Президент Казахской ССР с апреля 1990 года и Первый Президент независимого Казахстана с 16 декабря 1991 года, носитель официального титула «Лидер Нации» — Елбасы. Первая инаугурация Нурсултана Назарбаева состоялась 10 декабря 1991 года. Она проходила во Дворце Республики в Алматы при участии депутатов Верховного Совета.

10 января 1999 года Назарбаев переизбран Президентом Казахстана, получив по итогам всенародных выборов 79,78 процента голосов избирателей. Третьи выборы президента состоялись 4 декабря 2005 года, по их итогам Нурсултан Назарбаев был избран на пост Главы государства, получив 91,15 процента голосов избирателей.

15 июня 2010 года за Назарбаевым официально закреплен статус первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации. 3 апреля 2011 года Нурсултан Назарбаев на досрочных президентских выборах в четвертый раз был избран Президентом Казахстана до декабря 2016 года, однако 28 апреля 2015 года также в результате досрочных выборов вновь переизбран на пятый президентский срок, по официальным данным набрав 97,75 процента голосов избирателей.

Ко Дню Первого Президента в Алматы переименовали улицу Фурманова в проспект имени Нурсултана Назарбаева. Решение принято на сессии маслихата города Алматы VI созыва с учетом многочисленных предложений жителей мегаполиса.

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