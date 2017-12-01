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00:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы в 2018 году будут работать почти столько же, сколько в 2017-м

Расчетная норма рабочего времени устанавливается ежегодно. На ее основе наниматель определяет продолжительность рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составляет график и др.

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в 2018 году будут работать почти столько же, сколько в 2017-м. Министерство труда и социальной защиты прокомментировало на своем сайте постановление от 16 ноября 2017 года № 73, в котором установило расчетную норму рабочего времени на 2018 год, сообщает БЕЛТА.

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Расчетная норма рабочего времени устанавливается ежегодно. На ее основе наниматель определяет продолжительность рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составляет график, а также контролирует соблюдение продолжительности рабочего времени, установленной Трудовым кодексом. На 2018 год при полной норме продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) она составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 2016 часов; для шестидневной — 2022 часа. Это почти соответствует норме 2017 года (не более 2019 и 2021 часа соответственно). В 2016 году белорусы трудились ощутимо больше при норме 2038 часов и 2044 часов соответственно для пяти- и шестидневки.

При пятидневной рабочей неделе в 2018 году будет 112 нерабочих (выходных и праздничных) дней и 253 рабочих, а при шестидневной — 60 и 305 соответственно. В 2018 году нерабочими праздничными днями будут:

1 января — Новый год; 7 января — Рождество Христово (православное Рождество); 8 марта — День женщин; 17 апреля — Радуница (по календарю православной конфессии); 1 мая — Праздник труда; 9 мая — День Победы; 3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики); 7 ноября — День Октябрьской революции; 25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество). На воскресенье приходится нерабочий праздничный день 7 января — Рождество Христово (православное Рождество).

Таким образом, при 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени составит 2016 часов; при 36-часовой — 1813,6; при 24-часовой — 1206,4.

Если в организации установлен иной режим работы (например, пятидневная рабочая неделя, при которой работникам предоставляются выходные дни не в субботу и воскресенье, либо шестидневная рабочая неделя с выходным днем не в воскресенье, а в другой день календарной недели, либо при сменном режиме работы, а также при иных режимах работы), то целесообразно нанимателю самостоятельно рассчитать норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм Трудового кодекса и локального нормативного правового акта.

Кроме того, расчетная норма рабочего времени календарного года рассчитывается нанимателем и в организациях, где по условиям производства невозможно или экономически нецелесообразно соблюдение установленной для данной категории работников ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени. В этом случае может применяться суммированный учет рабочего времени. Но в пределах учетного периода тоже должны быть в среднем соблюдены установленные для этих работников нормы: не более 12 рабочих часов в день, не менее 42 часов отдыха в неделю.

В целом, если проследить статистику за 10 лет, то для 40-часовой пятидневной рабочей недели расчетная норма рабочего времени менялась следующим образом: на 2017 год — 2019 часов, 2016 — 2038 часов, 2015 — 2032 часа, 2014 — 2015 часов, 2013 — 2008 часов, 2012 — 2023 часа, 2011 — 2037 часов, 2010 — 2050 часов, 2009 — 2032 часа, 2008 — 2024 часа.

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