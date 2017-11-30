В Алматы появятся «зелёный коридор» и пешеходное кольцо

Источник: Informburo.kz

В южной столице состоялся второй форум проекта «МыАлматы», на котором были собраны предложения по обустройству города в следующем году, сообщает АО «Центр развития города Алматы».

«В этом году в рамках Программы развития Алматы — 2020 уже прошёл первый этап по обустройству пешеходных улиц в старой части города. Мы видим, что людям пришлись по душе эти изменения. Чтобы дальше эффективно преобразовать нынешние улицы и развивать пешеходную сеть, необходимо на постоянной основе получать пожелания горожан», — рассказала руководитель центра урбанистики Наталья Ливинская.

Источник: Informburo.kz

Участники форума внесли конструктивные предложения в формирование второго этапа проектирования сети пешеходных зон и велодорожек, парков и зелёных зон с учётом своих потребностей и ожиданий.

«Наша основная цель — это создание комфортных условий для горожан. В следующем году планируется реконструкция 18 улиц. Мы сформировали пешеходное кольцо — это улица Толе би, проспекты Достык, Абая и набережная реки Есентай. Сегодня ядром пешеходных улиц является улица Панфилова. Мы специально взяли эти улицы, для того чтобы сохранить и возродить старый центр Алматы», — отметил заместитель руководителя управления архитектора градостроительства города Алматы Алмасхан Ахметжанов.

Источник: Informburo.kz

Организаторы форума сообщили о запуске конкурса по развитию инфраструктуры местных районов, созданию новых бизнес-инкубаторов, новых цифровых технологий и мобильных приложений, созданию общественных пространств, творческих центров и новых социальных предприятий.

«Фонд грантов “МыАлматы” — это замечательная возможность для инициативных граждан реализовать свои идеи и запустить социальные проекты. Мы хотим дать возможность людям воплотить свои инициативы в жизнь, улучшив жизнь города и его сообществ. Очень важно, что мы хотим видеть устойчивые проекты, которые вовлекают горожан и имеют чёткую бизнес-модель», — сказал менеджер проекта «МыАлматы» Данияр Мукитанов.