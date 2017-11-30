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22:50 (мск)

Почему болит живот во время сессии?

Сессия — настоящее испытание для нервов любого студента, будь то отличник или заядлый троечник. Повышенная внутренняя ответственность, страх лишиться стипендии или сложившееся недопонимание с преподавателем — основные причины сильнейшего стресса, который студенты испытывают дважды в год. Очень часто в период экзаменов молодые люди жалуются на боли в животе. Как правило, виноваты погрешности в питании и стресс.

Что нужно есть, готовясь к экзамену

Студенты — народ экономный. Кто-то старается не напрягать финансово родителей и планирует расходы, включая еду, в рамках стипендии и денег за подработки. А кому-то просто нравится жить на широкую ногу, но под конец месяца он бывает вынужден питаться «чем бог послал». К тому же, среди студентов бытует стереотип, что для лучшей работы мозга нужно налегать на сладкое, особенно на шоколад. Но бесконтрольное увлечение сахаром лишь добавит пухлости щекам, ухудшит состояние кожи и испортит пищеварение. Если очень хочется полакомиться чем-нибудь вкусным, бодрящим и при этом безвредным для талии, лучше отдать предпочтение грецким орехам. Они стимулируют умственную деятельность, поддерживают нервную систему и иммунитет.

Любимый большинством студентов кофе имеет две стороны — с одной, кофеин подстегивает мозг, помогает быстро проснуться и включиться в работу, с другой — бодрящий эффект быстро проходит, и уже через 2−4 часа ощущается усталость пуще прежней. Еще два важных нюанса: кофе неэффективен при частом недосыпании, а еще он выводит из организма жидкость, поэтому каждая чашка требует компенсации стаканом чистой воды.

Чтобы не отвлекаться от учебы из-за возможных неполадок в пищеварении, в период сессии стоит забыть об очевидных вредностях, таких как фастфуд, алкоголь, а также об экзотической кухне и обедах в незнакомых заведениях. Лучше готовить самостоятельно. Если лень, нет времени, денег или особых кулинарных способностей, вполне достаточно сварить на завтрак яйца или овсянку, на обед приготовить куриную грудку с рисом и брокколи, на полдник выпить стакан кефира или съесть фрукт, можно также порадовать себя овсяным печеньем, а на ужин приготовить кусок мяса с любыми овощами. Со столь простой кухней справится даже первокурсник, и такое меню полезно для молодого организма.

Чтобы не наесть лишнего, возле компьютера лучше держать орешки или обработанные кипятком сухофрукты — это намного полезнее конфет.

Для мозга и нормального пищеварения необходима чистая вода. Чтобы вычислить свою суточную норму в литрах, нужно умножить вес тела на коэффициент 0,03.

Как стресс влияет на пищеварение

Нервная система кишечника, по-научному — энтеральная, является частью вегетативной нервной системы. Когда человек сильно волнуется, в его организме происходит выброс гормонов стресса, усиливается кровообращение, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, и вся энергия направляется в мышцы — это древний механизм, заложенный природой для того, чтобы в случае опасности человек мог спастись бегством.

Процесс переваривания пищи при этом отходит на второй план, нарушается перистальтика и развивается спазм гладкой мускулатуры ЖКТ.

Как снять спазм кишечника на почве стресса

Спастические боли, вздутие живота, бурление, метеоризм, нарушение стула (диарея, запор или их чередование) — сочетание этих признаков говорит о наличии функционального расстройства ЖКТ, а именно о синдроме раздраженного кишечника (СРК). Данный синдром не подразумевает патологию какого-либо органа или ткани, а проявляется появлением характерных симптомов описанных выше, при этом стресс или неправильное питание выступают как пусковой механизм.

При СРК на почве стресса основная задача — быстро снять спазм и наладить перистальтику кишечника. Для этого используются специальные спазмолитики с направленным (селективным) действием на ЖКТ. Отличным примером препарата, который комплексно подходит к терапии СРК, устраняя не только симптомы, а также воздействуя на саму причину заболевания профилактируя рецидив, является препарат Необутин®.

Необутин® — селективный ЖКТ спазмолитик, устраняющий любые проявления боли в животе: спазмы, колики, вздутие за 20 минут, а при курсовом приеме препарат нормализует моторику ЖКТ и позволяет избежать рецидива надолго! Необутин® оказывает спазмолитическое действие исключительно в рамках ЖКТ, без влияния на другие органы и ткани, исключая появление таких побочных эффектов, к примеру, как при приеме дротаверина — дополнительное снижение давление у гипотоников или увеличение рецидивов изжоги

Синдром раздраженного кишечника может возникать самостоятельно, но может и сопровождать другие заболевания пищеварительной системы. Поэтому при частом возникновении СРК желательно выделить время на консультацию с гастроэнтерологом и пройти обследование.

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