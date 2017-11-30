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23:34 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 1 декабря

По прогнозам синоптиков, 1 декабря в республике будет облачно, временами дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 55% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

Ветер южный с переходом на северо-западный слабый до умеренного, ночью местами порывистый.

В Бричанах и Сороках столбики термометров покажут 5 градуса тепла. В Бельцах воздух прогреется до 6 градусов, а в Оргееве — до 7.

В Кишинёве, Тирасполе и Леове ожидается до 8 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле до 9.

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