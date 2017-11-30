Прогноз погоды на 1 декабря
По прогнозам синоптиков, 1 декабря в республике будет облачно, временами дожди.
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По прогнозам синоптиков, 1 декабря в республике будет облачно, временами дожди.
Ветер южный с переходом на
В Бричанах и Сороках столбики термометров покажут 5 градуса тепла. В Бельцах воздух прогреется до 6 градусов, а в Оргееве — до 7.
В Кишинёве, Тирасполе и Леове ожидается до 8 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле до 9.