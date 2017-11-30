Прогноз погоды на 1 декабря

Источник: Publika.md

Ветер южный с переходом на северо-западный слабый до умеренного, ночью местами порывистый.

В Бричанах и Сороках столбики термометров покажут 5 градуса тепла. В Бельцах воздух прогреется до 6 градусов, а в Оргееве — до 7.