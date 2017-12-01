Реновации устроили поквартальные слушания
Жителям Кузьминок показали проекты на будущее.
Жителям Кузьминок показали проекты на будущее.
Столичные власти начали общественные слушания, посвященные поквартальной реновации районов Москвы. Первыми новый облик трех кварталов площадью 109 га, спроектированный на международном архитектурном конкурсе с участием бюро Захи Хадид, увидели жители Кузьминок. Горожане интересовались, будут ли парковки в новых дворах, не станут ли остальные объезжать пробки по их кварталам, и удивлялись, почему один из проектировщиков предлагает Кузьминкам «небоскребы американского типа».
Общественные слушания по проектам реновации нескольких кварталов Кузьминок открыл главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. «Мы первый раз пробуем такой формат, нам важно получить обратную связь», — сказал господин Кузнецов. Слушаниям предшествовал международный архитектурный конкурс по концепциям реновации, который Москомархитектура проводила с апреля 2017 года. Столичные власти выбрали пять площадок по несколько кварталов каждая — в Кузьминках, Царицыно,
Зал слушаний в ГБУ «Мосстройинформ» оказался переполненным. Представитель французского бюро AREP Этьен Трико, работавший в связке со «Спектрумом», заверил собравшихся, что его концепция застройки с
Жителей района же куда больше волновала не архитектура, а практические вопросы. Так, господину Трико слушатели заявили, что в
Нередко обсуждение доходило до мельчайших деталей. В частности, одна из жительниц поинтересовалась, почему в зданиях одного из проектов предусмотрены не лоджии, а балконы. Пуститься в более длительные рассуждения участникам слушаний мешал регламент: каждому бюро отводилось на презентацию и ответы всего полчаса. Впрочем, господин Кузнецов заверил, что замечания обитатели Кузьминок могут подать и письменно — как и на обычных публичных слушаниях. После сбора замечаний по всем пяти слушаниям власти планируют объявить пять финалистов конкурса, которые получат от Москвы по 11 млн руб. гонорара за участие.
Напомним, что программа реновации была утверждена столичными властями в августе 2017 года. В список под снос вошли около 5175 домов (общей площадью 16 млн кв. м) — это примерно 350 тыс. квартир, в которых проживает 1 млн человек. Столичные чиновники определили 210 стартовых площадок в разных округах Москвы, где за два года возведут 59 новых домов (их заселение планируется начать в 2020 году). В городской администрации прогнозировали, что первые переселенцы по программе реновации смогут въехать в новые дома уже в конце текущего года.
Александр Воронов, Алла Друкер.