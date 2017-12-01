Реновации устроили поквартальные слушания

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Столичные власти начали общественные слушания, посвященные поквартальной реновации районов Москвы. Первыми новый облик трех кварталов площадью 109 га, спроектированный на международном архитектурном конкурсе с участием бюро Захи Хадид, увидели жители Кузьминок. Горожане интересовались, будут ли парковки в новых дворах, не станут ли остальные объезжать пробки по их кварталам, и удивлялись, почему один из проектировщиков предлагает Кузьминкам «небоскребы американского типа».

Общественные слушания по проектам реновации нескольких кварталов Кузьминок открыл главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. «Мы первый раз пробуем такой формат, нам важно получить обратную связь», — сказал господин Кузнецов. Слушаниям предшествовал международный архитектурный конкурс по концепциям реновации, который Москомархитектура проводила с апреля 2017 года. Столичные власти выбрали пять площадок по несколько кварталов каждая — в Кузьминках, Царицыно, Хорошево-Мневниках, на проспекте Вернадского и в Головинском районе. Архитекторов попросили спроектировать зеленые микрорайоны с домами высотой до 14 этажей (взамен сносимых) и дворами без машин. К августу 2017 года было отобрано 20 бюро, которые равномерно распределили по площадкам. В частности, открывающим цикл слушаний Кузьминкам достались проекты компаний ПИК, «Спектрум», Speech и известного международного бюро Захи Хадид. Архитекторы должны были придумать новый облик трех кварталов района близ станции метро площадью 109 га, где снесут 86 домов.

Зал слушаний в ГБУ «Мосстройинформ» оказался переполненным. Представитель французского бюро AREP Этьен Трико, работавший в связке со «Спектрумом», заверил собравшихся, что его концепция застройки с урбан-блоками переменной этажности, таунхаусами и вкраплениями небоскребов позволит еще больше озеленить Кузьминки, для чего уже проведена «перепись всех деревьев». Бюро Speech предложило застроить кварталы группами из шести- и восьмиэтажных строений с дворами-колодцами, также пообещав сохранить «важные и ценные деревья». Группа ПИК тоже решила размещать здания разной этажности по принципу «колодцев», но в презентации апеллировала к эмоциям. Так, партнер ПИК из британского бюро JohnMcAslan+Partners Эйдан Поттер пояснил, что их проект не «об архитектуре, а о людях», после чего продемонстрировал на экране репортаж о криминальных нравах, царящих в Кузьминках. Наконец, исполнительный директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас (бюро предложило дома, расходящиеся лучами по кварталам-треугольникам, и небоскребы у метро со «срезанными» крышами) вообще предложил превратить Кузьминки в новый деловой центр города. Радиальные улицы, по мнению господина Пассаса, упростят дорогу для пешеходов, а для борьбы с пробками в центре города компания предложила перенести в Кузьминки 3,5 тыс. рабочих мест.

Жителей района же куда больше волновала не архитектура, а практические вопросы. Так, господину Трико слушатели заявили, что в урбан-блоках будет «темно и сыро», а на слово «таунхаус» отреагировали неодобрительным шумом. После объяснений о достаточной инсоляции зданий жители предположили, что по новым кварталам водители будут объезжать пробки на Волгоградском проспекте; негодование вызвала и информация о невозможности привычно поставить машину у подъезда. Кристосу Пассасу мужчина средних лет попенял на выбор для ядра проекта «небоскребов американского типа». Объяснения о том, что высотки у метро станут «знаковым местом района», а тип строений это не американский, а международный, мужчину, похоже, не удовлетворили. Заодно господин Пассас заверил, что в его домах свет будет попадать преимущественно в квартиры, а не в офисы. Наконец, архитекторам из Speech досталось за «закрытые дворы как путь к клаустрофобии». Впрочем, представители бюро заверили, что в малоэтажных строениях дворы «всем нравятся»: «Но вообще, мы же в городе живем, надо с чем-то мириться».

Нередко обсуждение доходило до мельчайших деталей. В частности, одна из жительниц поинтересовалась, почему в зданиях одного из проектов предусмотрены не лоджии, а балконы. Пуститься в более длительные рассуждения участникам слушаний мешал регламент: каждому бюро отводилось на презентацию и ответы всего полчаса. Впрочем, господин Кузнецов заверил, что замечания обитатели Кузьминок могут подать и письменно — как и на обычных публичных слушаниях. После сбора замечаний по всем пяти слушаниям власти планируют объявить пять финалистов конкурса, которые получат от Москвы по 11 млн руб. гонорара за участие.

Напомним, что программа реновации была утверждена столичными властями в августе 2017 года. В список под снос вошли около 5175 домов (общей площадью 16 млн кв. м) — это примерно 350 тыс. квартир, в которых проживает 1 млн человек. Столичные чиновники определили 210 стартовых площадок в разных округах Москвы, где за два года возведут 59 новых домов (их заселение планируется начать в 2020 году). В городской администрации прогнозировали, что первые переселенцы по программе реновации смогут въехать в новые дома уже в конце текущего года.