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03:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Названы самые дорогие номера гостиниц Владивостока

Выяснилось, как далеко могут зайти гостиницы Владивостока, предлагая жителям и гостям краевой столицы люкс-условия для проживания, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

На пятом месте расположился «Azimut Отель Владивосток» на Набережной, 10. Самый дорогой номер здесь стоит от 9600 рублей в сутки, в стоимость которого входят завтрак — «шведский стол», ужин и минеральная вода, а также бесплатный сейф в номере, глажка рубашки и парковка.

Далее идет гостиница «Астория» на Партизанском проспекте, 44. Номер люкс обойдется постояльцу от 12 тысяч рублей в сутки. За эти деньги вы получаете вид на море, сейф, душ и джакузи, а также завтрак от шеф-повара, Wi-Fi, «звонок-будильник» с чаем или кофе, свежую корреспонденцию и минеральную воду. Также, среди бесплатных услуг предлагают камеру хранения и парковку, заказ такси и бронирование билетов (от самолета до театра и кино), предоставляется аптечка.

На третьем по дороговизне месте — бутик-отель «Кедровый дом» на Первой Западной, 26Б. За самый дорогой номер придется выложить 14 700 рублей в сутки. Он оборудован системами «Умный дом» и климат-контроль с увлажнением воздуха. В оплату проживания входят завтрак, Wi-Fi, трансфер из аэропорта и обратно, бесплатная парковка, заказ билетов по просьбе.

На втором месте -отель Villa ArtE на Маковского, 290. «Президентский» люкс здесь стоит 25 000 рублей в сутки, за которые вам предоставят завтрак, питьевую воду, мини-сейф, парковку и Wi-Fi. Также посетителям бесплатно вызовут такси, доставят в номер багаж и корреспонденцию.

Ну и место безусловного лидера разделили отель Hyundai на Семеновской, 29, где стоимость «Президентского люкса» составит 80 000 рублей в сутки и Tigre de Cristal Hotel & Resort в Бухте Муравьиная, 73. Провести сутки в «Президентском сьюте» стоит здесь 110 000 рублей.

Таисия Масина.

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