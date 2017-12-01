Названы самые дорогие номера гостиниц Владивостока
Выяснилось, как далеко могут зайти гостиницы Владивостока, предлагая жителям и гостям краевой столицы
Выяснилось, как далеко могут зайти гостиницы Владивостока, предлагая жителям и гостям краевой столицы
На пятом месте расположился «Azimut Отель Владивосток» на Набережной, 10. Самый дорогой номер здесь стоит от 9600 рублей в сутки, в стоимость которого входят завтрак — «шведский стол», ужин и минеральная вода, а также бесплатный сейф в номере, глажка рубашки и парковка.
Далее идет гостиница «Астория» на Партизанском проспекте, 44. Номер люкс обойдется постояльцу от 12 тысяч рублей в сутки. За эти деньги вы получаете вид на море, сейф, душ и джакузи, а также завтрак от
На третьем по дороговизне месте —
На втором месте -отель Villa ArtE на Маковского, 290. «Президентский» люкс здесь стоит 25 000 рублей в сутки, за которые вам предоставят завтрак, питьевую воду,
Ну и место безусловного лидера разделили отель Hyundai на Семеновской, 29, где стоимость «Президентского люкса» составит 80 000 рублей в сутки и Tigre de Cristal Hotel & Resort в Бухте Муравьиная, 73. Провести сутки в «Президентском сьюте» стоит здесь 110 000 рублей.
Таисия Масина.