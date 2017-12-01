На «Днях Дальнего Востока» можно будет выбрать гектар в Хабаровском крае

«В делегацию от Хабаровского края войдут три специалиста по “дальневосточному гектару”, а также три обладателя земельных участков, — рассказала и.о. министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова. — На экспозиции у нас будет стенд, где планируется презентовать регион, географические и природные особенности его районов. Наши консультанты расскажут о жизни в крае, перспективах образования новых поселений, возможностях по ведению бизнеса, мерах господдержки для владельцев земли. А наши гектарщики, в свою очередь, поделятся опытом, представив успешные практики. Они дадут советы тем, кто решит оформить участок в Хабаровском крае».

Как сообщило минвостокразвития, площадка программы «Дальневосточный гектар» станет одной из главных на выставке «Дни Дальнего Востока». Помимо презентаций, которые проведут девять регионов, для посетителей организуют мастер-класс на тему: «Как любому гражданину России заработать деньги на «дальневосточном гектаре». Кроме того, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложит всем желающим принять участие в интерактивной игре «Создай свое дело на дальневосточном гектаре». Игра позволит составить предварительную смету по открытию бизнеса, увидеть, какие меры поддержки доступны, рассчитать срок окупаемости и прибыль. Эти и другие мероприятия пройдут в Экспоцентре с 14 по 16 декабря.



Напомним, с начала реализации проекта «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае уже выдано 7307 участков. В настоящее время в крае свободно для предоставления гражданам 30 млн гектаров земли.



Как ранее сообщало агентство, в рамках Дней Дальнего Востока напротив здания мэрии Москвы будет организована «Дальневосточная ярмарка». От Хабаровского края в ней планируется участие ООО «Лесные продукты» и индивидуального предпринимателя Сергея Суровцева. Они предложат жителям и гостям Москвы сиропы из дальневосточной ягоды, чаи, мёд и дикоросы. Кроме того, рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Гера» (торговая марка «Дикий Улов») представит разнообразную рыбную продукцию.