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03:28 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На «Днях Дальнего Востока» можно будет выбрать гектар в Хабаровском крае

В рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве Хабаровский край представит экспозицию, посвященную реализации проекта «Дальневосточный гектар». Участники и гости выставки смогут выбрать и оформить во владение понравившийся земельный участок, получить консультацию о мерах поддержки, обсудить бизнес-идеи, которые можно было бы воплотить на своем наделе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.


«В делегацию от Хабаровского края войдут три специалиста по “дальневосточному гектару”, а также три обладателя земельных участков, — рассказала и.о. министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова. — На экспозиции у нас будет стенд, где планируется презентовать регион, географические и природные особенности его районов. Наши консультанты расскажут о жизни в крае, перспективах образования новых поселений, возможностях по ведению бизнеса, мерах господдержки для владельцев земли. А наши гектарщики, в свою очередь, поделятся опытом, представив успешные практики. Они дадут советы тем, кто решит оформить участок в Хабаровском крае».

Как сообщило минвостокразвития, площадка программы «Дальневосточный гектар» станет одной из главных на выставке «Дни Дальнего Востока». Помимо презентаций, которые проведут девять регионов, для посетителей организуют мастер-класс на тему: «Как любому гражданину России заработать деньги на «дальневосточном гектаре». Кроме того, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложит всем желающим принять участие в интерактивной игре «Создай свое дело на дальневосточном гектаре». Игра позволит составить предварительную смету по открытию бизнеса, увидеть, какие меры поддержки доступны, рассчитать срок окупаемости и прибыль. Эти и другие мероприятия пройдут в Экспоцентре с 14 по 16 декабря.

Напомним, с начала реализации проекта «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае уже выдано 7307 участков. В настоящее время в крае свободно для предоставления гражданам 30 млн гектаров земли.

Как ранее сообщало агентство, в рамках Дней Дальнего Востока напротив здания мэрии Москвы будет организована «Дальневосточная ярмарка». От Хабаровского края в ней планируется участие ООО «Лесные продукты» и индивидуального предпринимателя Сергея Суровцева. Они предложат жителям и гостям Москвы сиропы из дальневосточной ягоды, чаи, мёд и дикоросы. Кроме того, рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Гера» (торговая марка «Дикий Улов») представит разнообразную рыбную продукцию.

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